Escándalo en Brasil: Grabaron a un sacerdote con la prometida de un feligrés dentro de la casa parroquial

Un video difundido en redes sociales muestra al padre Luciano Braga Simplício, de la parroquia Nossa Senhora Aparecida, en compañía de la prometida de un feligrés dentro de la casa parroquial en Nova Maringá, municipio ubicado a 392 kilómetros de Cuiabá, Brasil.

Según el portal G1, las imágenes registran el momento en que el prometido de la joven derriba las puertas del dormitorio y del baño, después de que el cura se negara a abrirlas. En la grabación se observa a la mujer llorando bajo el lavamanos, visiblemente alterada.

😳 Um padre da Diocese de Diamantino, no Mato Grosso, está sendo investigado pela Igreja Católica após ser flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial de Nova Maringá, cidade a 392 km de Cuiabá. 📹 O caso ganhou repercussão nas redes sociais com um vídeo em que o… pic.twitter.com/2VfhgTg5Eq — O Bairrista 🧉 (@O_Bairrista) October 15, 2025

En un audio atribuido a Braga Simplício, que también circula entre los habitantes de la zona, el sacerdote asegura que “solo le pidió permiso para usar la habitación y ducharse”, negando cualquier tipo de relación con la joven. Hasta el momento, el religioso no ha ofrecido declaraciones públicas.

INVESTIGACIÓN CANÓNICA Y POSIBLES SANCIONES

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico de 1983, promulgado por el Papa Juan Pablo II, los sacerdotes del rito latino tienen prohibido mantener vínculos sentimentales o sexuales.

La falta puede implicar sanciones que van desde una amonestación formal hasta la suspensión de funciones clericales, y en casos más graves o reincidentes, la reducción al estado laico, que supone la pérdida definitiva del ministerio sacerdotal.

Por su parte, la Diócesis de Diamantino (MT), responsable de la comunidad donde ejerce Braga Simplício, confirmó que abrió una investigación interna el 14 de octubre para evaluar su conducta.

El obispo diocesano tendrá la decisión final y determinará si el caso se resolverá localmente o será remitido a la Congregación para el Clero del Vaticano.

La prensa consultó al Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Cuiabá pero se limitó a hacer comentarios,señalando que casos de este tipo se manejan bajo “secreto oficial”.

En el ámbito civil, la Policía Civil de Mato Grosso confirmó que la mujer, de 21 años, presentó una denuncia por difusión indebida de imágenes, tras la viralización del video en redes sociales.