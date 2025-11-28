Escándalo en Bolivia tras descubrirse el desfalco mil millonario de Evo Morales y su partido durante 20 años

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, alertó este viernes sobre el impactante desfalco que habría ocurrido en ese país durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), partido fundado por Evo Morales.

Paz, que tomó posesión del cargo el pasado 8 de noviembre, puso en marcha una nueva era en la política boliviana. Exceptuando la breve presidencia de Jeanine Áñez, el MAS gobernó Bolivia por casi 20 años ininterrumpidos.

«No puede ser que más de 5.000 millones de dólares se hayan perdido en combustibles por contrabando. El Gobierno del MAS, además, derrochó, se robó 60.000 millones de dólares de ingresos por el gas y nos dejó una deuda interna y externa de 40.000 millones», expuso.

Durante su primer mes de mandato, Paz ha buscado informar a la ciudadanía sobre el estado de las finanzas del país. «Mi deber es revelar el desastre económico que nos dejaron y luchar frontalmente contra la corrupción», acotó.

PAZ PROMETE CAMBIO

De acuerdo a Paz, el sector gasífero boliviano sufrió un desfalco de unos 60.000 millones de dólares, a lo que se suman severas deudas. Sin embargo, el mandatario aseguró que durante su gestión se buscará reconducir las finanzas nacionales.

«De haber sido lo contrario, no seríamos gobierno, pero nos eligieron para poner en orden la casa y corregir la mala distribución de recursos económicos y la falta de inversión mediante un Estado eficiente, capaz de priorizar la inversión productiva y garantizar la seguridad jurídica», afirmó Paz.

Tras la toma de posesión de Paz, el nuevo ministro de Economía y Finanza, José Gabriel Espinoza, alertó que la administración previa «no dejó nada» en la oficina de esa cartera, incluyendo documentación o labores pendientes.