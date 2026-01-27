Escándalo de WhatsApp: Demandan a Meta, la acusan de tener acceso a los chats de sus usuarios

Meta ha vuelto a estar en el centro de la polémica debido a una demanda presentada en Estados Unidos por usuarios que acusan a la aplicación de WhatsApp de poder vulnerar los mensajes cifrados de extremo a extremo.

Un grupo internacional de demandantes alegó que la compañía ha realizado afirmaciones falsas sobre la privacidad y seguridad del servicio de chat. En la demanda dice que esto ha podido perjudicar a millones de personas en todo el mundo.

La demanda la presentaron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco. Entre los demandantes hay ciudadanos de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica.

La acusación reseña que Meta y WhatsApp «almacenan, analizan y pueden acceder a prácticamente todas las comunicaciones supuestamente ‘privadas’ de los usuarios de WhatsApp».

Esto quiere decir que algunos empleados de Meta podrían tener la capacidad de revisar las conversaciones que en los últimos años se han vendido como de «extremo a extremo».

El grupo habría recibido esta información por parte de «denunciantes» que descubrieron las «prácticas» de Meta. No obstante, no revelaron sus identidades, ni dieron detalles adicionales sobre estas personas.

El proceso judicial busca determinar si las prácticas de la empresa coinciden con sus mensajes al público y si existieron perjuicios concretos para los usuarios.

Desde 2014 WhatsApp ha promovido el cifrado de extremo a extremo como un pilar fundamental de su servicio. La compañía promueve que solo el remitente y el destinatario pueden acceder al contenido de los mensajes.

Andy Stone, vocero de la compañía, calificó, en un correo electrónico a Bloomberg, que se trata de una demanda «frívola» y adelantó que la empresa «perseguirá sanciones contra los abogados de los demandantes».

«Cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no ​​están cifrados es categóricamente falsa y absurda», indicó.

«WhatsApp lleva una década con cifrado de extremo a extremo mediante el protocolo Signal”, agregó.

El sistema de cifrado de extremo a extremo utiliza claves de cifrado exclusivas para cada conversación, lo que significa que incluso si un tercero interceptara los datos mientras viajan por la red, no podría descifrarlos sin esas claves.

ELON MUSK LE ECHA LEÑA AL FUEGO

El magnate Elon Musk aprovechó toda la polémica que se ha desatado por este tema para promocionar sus propios servicios de mensajería.

«WhatsApp no ​​es seguro. Incluso Signal es cuestionable. Utilice 𝕏 Chat», escribió en sus redes sociales.