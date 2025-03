«Es un monstruo»: Hermana de la venezolana asesinada en Chile por su novio, rompió el silencio

Roxana Barreno, la hermana de la joven venezolana Sarais González que fue asesinada en Chile hace pocos días, rompió el silencio sobre la tragedia y afirmó que los fiscales buscan evidencias contra la expareja de la víctima.

Las investigaciones indican que Jeison Barrios, la pareja de Saris, es el presunto responsable del crimen. Sin embargo, la familia de la joven insiste en que necesita presentar evidencias «muy convincentes» a las autoridades.

«Los fiscales necesitan algunas pruebas que sean muy convincentes y sin ninguna duda, para poder judicializarlo con todas estas cosas que corresponden, que no existan dudas de que él (Jeison) fue el que cometió el delito», expuso a Versión Final.

Soralena Bracho, madre de Sarais, exigió justicia por su hija y pidió una condena contra Barrios. «Ese asesino no merece salir, no merece ver la luz del sol, no puede salir de ahí y hacerle daño a más gente. Que le den la pena máxima, porque es un monstruo», acotó.

«NOTÓ SU DEBILIDAD»

La familia aseguró que Sarais tuvo una tortuosa relación con Barrios. Además, Barreno dijo que sentía «mucha rabia e impotencia» al reflexionar cómo Sarais habría sido manipulada mentalmente por su expareja.

«Siento que estaba bastante débil sentimentalmente y esta persona tal vez en principio como que notó su debilidad y pudo ir por ese lado porque estaba bastante susceptible», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «CAMINO A LAS BAHAMAS CON SARA»: LOS PERTURBADORES MENSAJES DEL FEMICIDA DE LA VENEZOLANA EN CHILE EN SUS REDES SOCIALES

La hermana también recordó el desgarrador momento en el que encontró el cadáver de Saris. «Yo fui directo a donde estaban las moscas y ahí estaba, estaba el cuerpo tirado en el piso tapado con sábanas», añadió.

De acuerdo a las investigaciones, Sarais fue asesinada el 22 de febrero y Jeison abandonó el apartamento en la mañana siguiente. Pasó varios días desaparecida hasta que su hermana fue a la vivienda y encontró el cadáver.