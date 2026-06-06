EN VIDEOS: La agenda de Delcy Rodríguez en India: visitó la refinería más grande del mundo y se trasladó a Mumbai

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, continuó este viernes su visita oficial en India, en donde sostuvo distintas reuniones bilaterales en materia de cooperación, visitó la refinería más grande del mundo y se trasladó a Mumbai.

En primera instancia, Rodríguez visitó la ciudad de Jamnagar, en donde fue recibida por las autoridades locales. Participó en distintas actividades diplomáticas, junto al canciller, Yván Gil y la vicepresidenta de Salud, Ciencia, Tecnología y Ecosocialismo, Isabel Iturria.

Rodríguez protagonizó un recorrido por la refinería de Jamnagar, ubicada en Guyarat, el complejo de refinación petrolero más grande y complejo del mundo. Tiene la capacidad de procesamiento de 1,4 millones de barriles de crudo diario.

Fue recibida por autoridades de la empresa Reliance Industries Limited, propietaria del complejo. También la acompañó M.B. Kishore, presidente de la Zona Económica Especial de la refinería.

RODRÍGUEZ CON EMPRESARIADO

Durante su estancia en Guyarat, Rodríguez se reunió con representantes de industrias privadas de ese estado. Según Prensa Presidencial, el objetivo fue «consolidar alianzas estratégicas para el desarrollo productivo».

Rodríguez visitó a la empresa Amul, reconocida por ser la marca de productos lácteos más grande de India. El encuentro no se enfocó solo en el sector agroalimentarios, sino también en energías limpias y renovables.

#5Jun | Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro de trabajo con industrias privadas en el estado de Gujarat, India Video: VTV pic.twitter.com/gSyKbn52fT — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 5, 2026



Finalmente, Rodríguez se desplazó hasta la ciudad de Mumbai, la ciudad más grande de India y el principal puerto del país. Se presume que la mandataria encargada continuará con más reuniones en esta localidad.

#5Jun | Delcy Rodríguez, arribó este #05Jun a la ciudad de Mumbai en la República de la India, para continuar su agenda de trabajo en el país asiático Video: VTV pic.twitter.com/UCRtsoQSzn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 5, 2026



Este mismo viernes, Rodríguez se reunió con el embajador estadounidense en India, Sergio Gor. Sin brindar mayores detalles, la mandataria indicó en sus redes sociales que hablaron sobre los «avances en nuestra relación bilateral en beneficio de ambos países».

Rodríguez llegó a India a principios de esta semana y sostuvo reuniones con el primer ministro indio, Narendra Modi. La visita se extenderá por varios días, en los que, según las autoridades, se profundizará la cooperación bilateral entre ambos países.