EN VIDEOS | El desesperante rescate de Morocho, el perrito que fue arrastrado por un río en Chile

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Santiago de Chile, cuando un perro llamado Morocho quedó atrapado por varias horas en un río, luego del aumento del caudal por las intensas lluvias registradas en ese país.

Los hechos se dieron en la tarde del martes en el río Mapocho, que atraviesa la Región Metropolitana y Santiago de Chile. En medio de las intensas lluvias, Morocho fue arrastrado por la fuerte corriente del agua.

Diversos medios chilenos cubrieron la historia de Morocho, quien había quedado sobre una estructura de cemento en medio del río. Mientras tanto, el caudal de agua pasaba a su alrededor con gran fuerza.

Ante este escenario, las autoridades y organismos de emergencias desplegaron un operativo para salvar la vida de Morocho. El rescate fue transmitido en vivo por varias horas.

RESCATE DE MOROCHO

En medio de los intentos para rescatar a Morocho, este cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Aunque se temía lo peor porque no se sabía cuál sería el destino del perro, logró mantener su cabeza a flote.

Funcionarios municipales, Carabineros y bomberos intentaron sacar a Morocho del agua en varias ocasiones, pero no tuvieron éxito. Finalmente, el perro logró salir del río por sus propios medios y volvió a los brazos de su dueña.

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El rescate de Morocho se extendió por varias horas y generó preocupación entre miles de ciudadanos. Una perra, llamada Lulo, también cayó al agua en otro punto del río, pero logró ser extraída con un arnés y llevada a un lugar seguro.

Luego de varios días de intensas lluvias, se dieron anegaciones en Santiago de Chile. Este jueves, un aluvión de agua, barro y piedras descendió por un sector oriental de la ciudad, arrastrando decenas de vehículos e inundando comercios y hogares.