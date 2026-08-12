EN VIDEO: Venezolano salvó a gatica de edificio afectado por terremoto en Colombia

Voluntarios venezolanos lograron rescatar con vida a una gatica atrapada entre los restos del edificio Guadalupe en Cali tras el devastador terremoto de 7,4 que causó estragos en Colombia.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el orgullo del rescatista por haber salvado esta vida. En el clip se aprecia como las personas le agradecen mientras le toman fotos y videos a la gatica, quien se recupera aparentemente en buen estado de salud.

En medio de las muestras de reconocimiento, el rescatista identificado como el paramédico E. Medina, comentó: «Para eso vinimos».

Asimismo, señaló que pertenece a la brigada SOS Caraballeda.

Con respecto al rescate de la gatica, destacó que se encontraba en un sitio de difícil acceso. Estaba encerrada en el baño, pero entrar para el baño estaba complicado.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Socorristas venezolanos en Cali rescataron a una gata con vida en el edifico Guadalupe de Cali 🇨🇴🇻🇪 Cada vida cuenta. 🙏 pic.twitter.com/tUPHy1LnrQ — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 12, 2026

No obstante, resaltó la importancia de salvar a todos los que hayan sobrevivido al terremoto, incluidas las mascotas. «Vida es vida», concluyó.

De acuerdo con el último reporte 181 personas murieron en Colombia debido al terremoto. 3.715 viviendas resultaron destruidas y 64 edificios colapsados. No obstante, las autoridades no han precisado cuántas personas se encuentran desaparecidas.