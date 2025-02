EN VIDEO: Venezolana fue víctima de xenofobia al subirse a un ascensor en Chile

Una venezolana, identificada como Norvis Ramos, denunció que sufrió un episodio de xenofobia en Chile, luego de que unos vecinos de su edificio la insultaran y denigraran por subirse a un ascensor que estaba bajando, algo que hizo por equivocación.

En un video difundido en redes sociales, se le ve a una mujer agrediéndola verbalmente: «¿Qué te creéis, que estás en tu país de mierd*?». Ramos señaló que los ataques se produjeron porque el elevador iba hacia abajo, pero ella tenía como destino su departamento, situado en los de arriba.

Sin embargo, alegó que lo hizo debido a que, producto del apagón que hubo y como el aparato funcionaba con planta eléctrica, no se identificaba si subía o bajaba.

«¡No los quiere nadie a ustedes! Cochina, hedionda«, le insultó la vecina identificada como Patricia Donoso. Mientras tanto, Marcelo Rojas, presidente del comité de vecinos, le gritó a su compatriota «basta» para evitar que la venezolana le respondiera.

En el ascensor, se hallaba una vecina, también venezolana, con su hija de siete años, que sufrió una crisis de nervios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Crónicas de Chile (@cronicasdechile)

INTERPUSO DENUNCIA ANTE LAS AUTORIDADES DE CHILE

La criolla narró lo siguiente: «Comenzaron a gritarme e insultarme por haber subido. Sus insultos y agresiones trataron solo de mi nacionalidad, que me fuera a mi país, que nadie nos quiere aquí, que somos marginales, muertos de hambres, que llegamos a dañar su país y un sin fin de insultos que no puedo describir».

En ese sentido, Ramos narró que denunció todo lo ocurrido ante Carabineros y la PDI. Sin embargo, agrega que la situación no acabó allí, pues el hombre la hostigó para saber en qué departamento vivía.

«El caballero me siguió hasta mi departamento para ver dónde yo vivía. Cuando me di cuenta, no entré a mi departamento. Volví al ascensor y una vecina que vio la situación y mi miedo, me dijo que me bajara en su piso y el señor me lo impedía con su brazo. Me tocó quitarle el brazo para poder bajarme», narró, al tiempo que reveló que el chileno quería imponerle la multa más alta en el edificio.