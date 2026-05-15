EN VIDEO: Pirotecnia desató un «infierno» en fiestas patronales de México, así explotaron unas bombonas de gas

Una celebración durante las fiestas patronales a las afueras de una iglesia en la plaza principal de Amatitán en Jalisco, México, se convirtió en tragedia luego de que la pirotecnia alcanzara un puesto de frituras haciendo que explotaran los cilindros de gas del mismo.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que todo se salió de control y se registró la fuerte explosión seguida de un incendio.

Testigos reportaron que varios tanques de gas estallaron de manera sucesiva y que las llamas se propagaron rápidamente entre los puestos instalados para las fiestas patronales.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Tragedia en Amatitán, Jalisco: explotan tanques de gas durante festejos con pirotecnia cerca de una iglesia de la comunidad Las imágenes compartidas evidencian una fuerte explosión tras el incendio del negocio ambulante. Testigos refieren que fueron varios los… pic.twitter.com/KskVgigw4C — Milenio (@Milenio) May 15, 2026

De acuerdo con medios locales, una mujer de 52 años perdió la vida. Además, reportan a seis personas graves de salud, cinco con heridas de consideración y 14 con leves.

Funcionarios de Protección Civil Municipal y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco acudieron a la zona para realizar labores de atención a los heridos, aseguramiento del área y evaluación de daños.

Al menos una veintena de personas resultaron heridas, de manera preliminar, tras la explosión de cilindros de gas durante un festejo religioso que se realizaba en el municipio de Amatitán, en el estado de Jalisco, occidente de #México. De acuerdo con información de medios… pic.twitter.com/gh5UdNPBbr — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 15, 2026

A través de sus redes sociales, Protección Civil y Bomberos de Amatitán agradecieron el apoyo de voluntarios, personas civiles y corporaciones de emergencia de municipios vecinos que participaron en la atención al incidente.

El Gobierno Municipal de Amatitán también confirmó que se activaron los protocolos de emergencia tras el accidente ocurrido durante las celebraciones religiosas.

«Durante el desarrollo de las fiestas patronales, ocurrió un accidente. De manera inmediata, se activaron los protocolos de emergencia y se brindó atención oportuna a los lesionados, en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco y con el valioso apoyo de municipios aledaños», acotó.