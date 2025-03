EN VIDEO: Más de 230 miembros del Tren de Aragua llegaron deportados a El Salvador tras acuerdo con Trump

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó este domingo la llegada de unos 238 miembros del Tren de Aragua luego de que los deportaran desde EEUU como parte de un acuerdo con su homólogo, Donald Trump.

De acuerdo con una publicación en X (Twitter), este 16 de marzo arribaron los primeros 238 miembros de la banda criminal nacida en las cárceles de Venezuela. Según el gobernante salvadoreño, los trasladaron al Cecot (Centro de Reclusión para Terroristas) y estarán por un período de un año (renovable).

«Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros», afirmó Bukele. «Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario. Actualmente, cuesta 200 millones de dólares al año», describió.

De acuerdo a la primera información vertida, el acuerdo entre EEUU y El Salvador estipula el envío de un total de 300 miembros del Tren de Aragua. Aunque Bukele maneja la cifra de 238 pandilleros, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que fueron 250.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025