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EN VIDEO: Los momentos de pánico que vivieron pasajeros de un avión tras la explosión de una rueda en pleno vuelo

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
avión

Momentos de terror vivieron los pasajeros de un avión Boeing 737 que despegó desde el aeropuerto de Mashhad, en Irán, luego de que se explotara una rueda del tren de aterrizaje en pleno vuelo.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento de pánico que vivieron los pasajeros, muchos de los cuales pensaron que iban a morir. Tras la explosión de la rueda el piloto reportó fallas en un motor. Además, los pasajeros empezaron a percibir violentos sacudones por parte de la aeronave.

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Sin embargo, uno de los momentos más terroríficos ocurrió cuando parte de la estructura del techo se les vino encima debido a los fuertes movimientos del avión.

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Ante la emergencia, el piloto logró dar vuelta al avión y aterrizar en el mismo aeropuerto del que había despegado. Según los informes de los medios de comunicación, todas las personas a bordo del avión fueron evacuadas sanas y salvas y no se reportaron heridos.

Además, aclararon que trasladaron a los pasajeros a otro avión con el que pudieron llegar a su destino.

La pista del aeropuerto permaneció cerrada durante un tiempo tras el accidente, pero posteriormente la abrieron tras una inspección. 

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