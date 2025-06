EN VIDEO: Loro que estuvo 32 años encerrado fue rescatado en Colombia, tenía el pico y las uñas crecidas tras vivir en condiciones deplorables

Autoridades colombianas rescataron a un loro que pasó al menos 32 años encerrado en una jaula en Antioquia, lo que provocó que viviera en condiciones inhumanas al punto de que su pico y uñas alcanzaron un tamaño considerable, lo cual resulta perjudicial para el animal.

En una publicación en Instagram, las autoridades ambientales de Medellín dijeron que el ave vivió 32 años en una jaula. «Nunca voló libre, nunca trepó un árbol y nunca fue lo que nació para ser», lamentaron.

Cuentan que cuando el loro llegó al refugio tras su rescate, ya no había mucho por hacer. «Su cuerpo hablaba del encierro, del maltrato disfrazado de cariño, del daño de no dejarlo ser libre».

Un video difundido mostró al ave silvestre en un notorio estado de abandono, con sus uñas y picos extremadamente largos. El crecimiento de estas partes incluso le imposibilita al animal poder sostenerse con firmeza de una superficie o comer con normalidad. De igual manera, presentó otras afectaciones en distintas partes del cuerpo y debajo de sus patas.

Ante esa situación, las autoridades de Medellín fueron tajantes al asegurar que mantener a un loro encerrado no es amor, sino cautiverio. «Los loros no son mascotas, son aves silvestres que merecen vivir en libertad», señalan.

INDIGNACIÓN EN REDES SOCIALES

Tras ello, diversos usuarios de redes sociales condenaron las condiciones en las que se mantuvo al loro, que forma parte de la clase de los cabeza amarilla o «loro rey».

«Algunas veces quiero recobrar mi simpatía por mi propia especie, pero cada vez me alejo más de ello», «Cuánto dolor e impotencia me da ver sufrir a un animal», «Qué dolor, ellos no nos merecen. La libertad, la protección y el respeto por ellos son la mayor demostración de amor. No más maltrato animal», son algunos de los comentarios.

Esta clase de loros es de los más demandados debido a su fama de ser «loro que habla». Además, su principal amenaza es la captura por parte del hombre para su comercio ilícito.