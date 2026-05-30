EN VIDEO: Leopoldo López reaccionó a la instalación de un «programa social» en su casa de Caracas, de esto acusó al gobierno

El opositor venezolano Leopoldo López confirmó este sábado que el Gobierno venezolano instaló en su casa, en el estado Miranda, un programa social que beneficiará a los adultos mayores, pero denunció que la propiedad se le despojó como consecuencia de su apoyo a una intervención estadounidense que llevara a la captura de Nicolás Maduro.

«La dictadura no solo se robó una casa. Se apropió de un hogar lleno de recuerdos, sueños y proyectos. Es la casa donde estuve un año y medio detenido y donde proyectamos regresar con mi familia», manifestó en sus redes sociales.

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En su relato, Leopoldo López señaló que lo ocurrido es una retaliación por expresar su respaldo a que EE. UU. llevara a cabo un despliegue militar en Venezuela. «Entraron a mi casa, la saquearon, tumbaron las paredes, los techos. Hoy la casa la presentan como un programa social», dijo.

El opositor exiliado afirmó no estar en contra de estas iniciativas sociales que favorezcan a personas de la tercera edad. Sin embargo, criticó que el Gobierno venezolano quiera presentar este hecho como un acto de «justicia».

«El mensaje es claro. El mensaje es que Delcy expropia, roba. En cada pueblo hay alguien a quien le han quitado su casa, terreno, fábrica, industria», añadió.

Finalmente, concluyó que recuperar la democracia también «significa recuperar el derecho de cada venezolano a volver a casa, vivir en libertad y construir su futuro con seguridad».

La dictadura no solo se robó una casa. Se apropió de un hogar lleno de recuerdos, sueños y proyectos. Mi casa fue tomada por el régimen. Allí quedaron nuestras fotos, nuestros libros, los muebles y cada recuerdo de una vida construida en familia. Pero esta historia no es solo… pic.twitter.com/VglBHfJSwP — Leopoldo López (@leopoldolopez) May 30, 2026

INAUGURACIÓN EN CASA DE LEOPOLDO LÓPEZ

Autoridades gubernamentales instalaron en las últimas horas una sede de la «Gran Misión Abuelas y Abuelos de la Patria» en la casa de Leopoldo López. Esta está ubicada en la novena transversal de Los Palos Grandes, municipio Chacao.

El diputado Freddy Gutiérrez anunció la inauguración del programa en la casa de López: «Así celebramos el Día Nacional del Abuelo y la Abuela, con la inauguración de este bellísimo espacio que cuenta con sala de juego y recreación, salón de belleza, amplios espacios para conversar y compartir, consultorio de medicina general, oftalmología, fisioterapia y muchísimo más».

«Un sueño hecho realidad, meses de trabajo, un esfuerzo que rinde frutos y lo logramos. ¡Tenemos en nuestro municipio la Casa de los Abuelos y Abuelas Indio Chacao!», agregó.

En la cita se encontraron diversas autoridades como Héctor Rodríguez, Elio Serrano, Magally Viña Castro y Yessica Álvarez. «Seguimos trabajando para proteger a nuestros abuelos y abuelas», comentó al respecto el gobernador Héctor Rodríguez.