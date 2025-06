EN VIDEO: Joven grabó su propia muerte tras quitarse el paracaídas y lanzarse al vacío, sufrió un ataque de pánico

Un hecho impactante tuvo lugar en Montenegro, donde una turista Serbia grabó su propia muerte al quitarse el paracaídas y lanzarse al vacío, ya que habría sufrido un ataque de pánico, aunque las autoridades todavía investigan las causas para esclarecer el caso.

El trágico hecho quedó registrado en video y se ha hecho viral en redes sociales. En el metraje, se observa a la joven de solo 19 años que practicaba parasailing. Esta actividad recreativa, deportiva y acuática consiste en que a una persona se le remolque con una embarcación. Asimismo, está sujeta a un paracaídas mientras una cámara graba su recorrido.

Todo se vuelve más escalofriante cuando el metraje muestra cómo la joven intenta levantarse, como si intentara tomar algo sujeto en la parte de arriba. Luego, empieza a forcejear para desabrochar su chaleco de seguridad. Una vez lo logra, opta por quitarse el cinturón para después arrojarse de cabeza al vacío, pese a la altura considerable, lo que hacía casi imposible que sobreviviera.

La cámara que acompañaba el paracaídas grabó cada uno de los dramáticos instantes. Luego, los encargados del parasailing habrían tomado la grabación, luego de darse cuenta de que el equipo donde viajaba la turista llegó vacío, con el fin de saber cómo ocurrieron los hechos.

#Mundo | Un hecho impactante tuvo lugar en Montenegro, donde una turista Serbia grabó su propia muerte al quitarse el paracaídas y lanzarse al vacío, ya que habría sufrido un ataque de pánico, aunque las autoridades todavía investigan. 📹 Video: Crónica Policial pic.twitter.com/3q00RSHaOc — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 1, 2025

EL CUERPO, RESCATADO A LOS MINUTOS

De acuerdo con el Heraldo de México, el cuerpo de la joven se rescató minutos después. Posteriormente, lo trasladaron a la orilla, pero los paramédicos constataron que la joven ya había fallecido.

Ciertas hipótesis señalan que se trató de un suicidio premeditado. Sin embargo, la primera línea de investigación revela que la muerte tuvo como origen un ataque de pánico.

En redes sociales, los usuarios comenzaron a juzgar lo ocurrido y algunos se aventuraron a dar sus teorías. «Debió haber tenido depresión o una crisis emocional, porque si no, no hay otra explicación lógica», «Un deporte que no es para todo el mundo», son algunas de las opiniones.