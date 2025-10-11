Mundo

EN VIDEO: Intentaron simular la explosión de un volcán en una feria de ciencias y todo terminó de la peor forma

Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Aire Digital

Al menos 17 personas resultaron heridas durante una feria de ciencias de una escuela ubicada en la ciudad bonaerense de Pergamino, Argentina, después de que unos alumnos intentaran replicar la erupción de un volcán, lo cual terminó con un gran estallido.

El hecho además provocó que una menor se encuentre grave de salud, por lo que la tuvieron que trasladar de urgencia al Hospital Garrahan.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, cuando le prendieron fuego al volcán, las llamas se apoderaron de la estructura. Instantes después, explotó como si de una bomba se tratase.

El metraje además mostró a una alumna de diez años en primera fila, por lo que recibió de lleno en la cara el impacto de la explosión. Por esa razón, la tuvieron que internar en el Hospital San José.

Sin embargo, ante el importante riesgo de perder un ojo y el severo daño facial que sufrió, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires envió un helicóptero sanitario. Esto, con el fin de trasladarla al Hospital Garrahan, centro de salud de referencia en el tratamiento de niños en Argentina.

«HABÍA JÓVENES CON LA CARA LLENA DE SANGRE»

De acuerdo con La Opinión, testigos ofrecieron detalles del impactante estallido del volcán artificial. «Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer», relató una madre presente al referido medio.

Las autoridades llevaron a cabo un perímetro en el aula afectada y en el patio de la institución. Mientras tanto, se inició una investigación para determinar responsabilidades y los materiales que provocaron el incidente.

Al sitio llegaron varias ambulancias y equipos de emergencia que trasladaron a los heridos al hospital. Por ahora, todos permanecen internados y en observación.

