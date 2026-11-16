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EN VIDEO: Influencer pidió sacar a un tigre de su jaula para grabar un TikTok y todo terminó en tragedia

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Tigre

Un trabajador de una granja en Pakistán de tan solo 19 años murió mientras intentaba rescatar a un influencer que había pedido hacer un video con un tigre para TikTok.

Organismos policiales privaron de libertad al dueño de la granja y al influencer relacionado con la muerte del joven trabajador.

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A través de un comunicado, la policía informó que durante la grabación del video el tigre se «descontroló», y un empleado de la finca intentó contenerlo, pero resultó gravemente herido y murió en un centro asistencial.

El dueño de la granja y el influencer intentaron cubrir todo y decir que se trató del ataque de un perro.

No obstante, los organismos de seguridad descubrieron todo y se llevaron al tigre, al cual lo entregaron a autoridades silvestres.

En este sentido, iniciaron una investigación para corroborar la documentación del felino, así como una posible negligencia y otras violaciones a la ley.

 

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Varios medios locales identificaron al influencer detenido como Nouman Hassan y al propietario de la granja como Fayyaz. 

Mientras tanto, el trabajador que perdió la vida respondía al nombre de Talha. Las autoridades lo habrían trasladado a la morgue como parte de la investigación. 

«La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana», declaró un portavoz de la policía de Lahore a The Independent.

«Nadie puede poner en riesgo la vida humana en nombre de un pasatiempo o entretenimiento. Se investigará cualquier intento de ocultar los hechos y cualquier acto de negligencia», añadió.

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