EN VIDEO: Influencer pidió sacar a un tigre de su jaula para grabar un TikTok y todo terminó en tragedia

Un trabajador de una granja en Pakistán de tan solo 19 años murió mientras intentaba rescatar a un influencer que había pedido hacer un video con un tigre para TikTok.

Organismos policiales privaron de libertad al dueño de la granja y al influencer relacionado con la muerte del joven trabajador.

A través de un comunicado, la policía informó que durante la grabación del video el tigre se «descontroló», y un empleado de la finca intentó contenerlo, pero resultó gravemente herido y murió en un centro asistencial.

El dueño de la granja y el influencer intentaron cubrir todo y decir que se trató del ataque de un perro.

No obstante, los organismos de seguridad descubrieron todo y se llevaron al tigre, al cual lo entregaron a autoridades silvestres.

En este sentido, iniciaron una investigación para corroborar la documentación del felino, así como una posible negligencia y otras violaciones a la ley.

Varios medios locales identificaron al influencer detenido como Nouman Hassan y al propietario de la granja como Fayyaz.

Mientras tanto, el trabajador que perdió la vida respondía al nombre de Talha. Las autoridades lo habrían trasladado a la morgue como parte de la investigación.

کاہنہ پولیس نے فارم ہاؤس میں شیرنی کے حملے سے 19 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے واقعے میں فارم مالک اور ٹک ٹاکر کو گرفتار کر لیا۔ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے فارم ہاؤس پہنچنے والے ٹک ٹاکر کی موجودگی میں شیرنی قابو سے باہر ہو گئی، جس کے نتیجے میں فارم کا ملازم شدید زخمی ہوا اور دورانِ علاج دم توڑ گیا۔ واقعے کی حقیقت چھپانے کے لیے شیرنی کے حملے کو کتے کا حملہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ حملہ آور شیرنی کو وائلڈ لائف کی تحویل میں دے دیا گیا، جبکہ شیرنی رکھنے کے اجازت نامے، حفاظتی انتظامات اور ممکنہ غفلت کے پہلوؤں کی تحقیقات جاری ہیں۔ واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ #Digoperations #LahorePolice #PunjabPolice #لاہورپولیس #lahore #لاہور #ہمارے_شہداء_ہمارا_فخر — Lahore Police Official (@Lahorepoliceops) November 12, 2026

«La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana», declaró un portavoz de la policía de Lahore a The Independent.

«Nadie puede poner en riesgo la vida humana en nombre de un pasatiempo o entretenimiento. Se investigará cualquier intento de ocultar los hechos y cualquier acto de negligencia», añadió.