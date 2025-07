EN VIDEO: Hombre murió tras caer desde una de las piscinas del crucero más grande del mundo, era miembro de la tripulación

Un miembro de la tripulación del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, murió este jueves después de caer por la borda.

El operador del barco confirmó la noticia a Fox Business. Sin embargo, no reveló la identidad de la víctima.

De acuerdo a lo reseñado por el medio, el hombre cayó al agua mientras el crucero navegaba cerca de la isla de San Salvador, en las Bahamas.

Por ahora, la empresa no tiene claro qué fue lo que ocurrió con el hombre antes de caer al agua.

«Nuestra tripulación inició inmediatamente una operación de búsqueda y rescate, pero, lamentablemente, el miembro de la tripulación falleció. Extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos. Para respetar su privacidad, no tenemos más detalles que compartir», dijo un portavoz de Royal Caribbean.

El crucero se dirigía a Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean, en el momento del incidente. El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. cuando se activó la alarma de caída al agua.

A través de redes sociales se ha viralizado un video del hombre en una de las piscinas del crucero, y segundos después se observa como cayó.

De acuerdo a lo reseñado por Cruise Hive, el crucero redujo inmediatamente su velocidad y regresó al lugar donde había caído el miembro de la tripulación. Según informes, el barco arrojó salvavidas para marcar su ubicación.

🛳️ | LO ÚLTIMO — Una persona cayó al mar desde el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo de Royal Caribbean. La tripulación logró rescatarla. pic.twitter.com/MCHNF6NUuP — UHN Plus (@UHN_Plus) July 25, 2025

INCIDENTE EN EL CRUCERO

Este no es el primer incidente de este estilo que ocurre en el Icon of the Seas de Royal Caribbean. En mayo, un pasajero perdió la vida tras saltar del barco durante la primera noche de su viaje de una semana.

El suceso tuvo lugar poco después de que el barco zarpara de Florida con destino a Honduras. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el hombre, cuya identidad no se reveló, saltó del barco y lo rescató la tripulación del crucero. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado muerto a bordo.

El Icon of the Seas, un coloso de 1.200 pies de largo con capacidad para 7.600 pasajeros y 2.350 miembros de la tripulación, se detuvo durante aproximadamente dos horas mientras se llevaba a cabo la operación de rescate.

El barco cuenta con 20 cubiertas y una amplia gama de atracciones, incluyendo un parque acuático, piscinas y una pista de patinaje sobre hielo.

En los últimos meses el barco se ha convertido en un símbolo de la opulencia y la innovación en la industria de los cruceros.