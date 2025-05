En video: Hombre acudió a la heladería donde trabajaba su expareja y la asesinó de manera despiadada

La empleada de una heladería en Lucas do Rio Verde, Brasil, murió de varias puñaladas luego de que su exnovio ingresara al establecimiento y la atacara por la espalda con un cuchillo, mientras ella estaba sirviendo un helado.

La víctima respondía al nombre de Quitéria dos Santos Costa, de 29 años. El hecho, registrado por cámaras de seguridad del establecimiento, muestra a una persona con casco ingresar al local y, sin mediar palabra, atacarla por la espalda.

A pesar de sus intentos por defenderse, la joven cayó al suelo y sufrió múltiples heridas. En un intento por salvar su vida, la trasladaron de urgencia al hospital São Lucas, donde falleció poco después.

Uma paraense, identificada como Quitéria dos Santos Costa, de 29 anos, foi morta a facadas pela ex-companheira, em uma sorveteria localizada na avenida Goiás, bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde, a 333 km de Cuiabá, no Mato Grosso, no final da tarde desta terça-feira (13). pic.twitter.com/KvnmQBsylT

