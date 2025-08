EN VIDEO: El toma y dame entre Uribe y la jueza que lo condenó, durante la lectura de la sentencia

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado este viernes a 12 años por soborno en actuación penal y fraude procesal. Durante la lectura de la sentencia, el exmandatario tuvo un encontronazo con la jueza.

Sandra Liliana Heredia, jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, estaba leyendo la sentencia en contra de Uribe. Sin embargo, en cierto punto, hizo un comentario sobre la ausencia de los hijos del exmandatario durante el juicio.

«Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita», dijo Heredia.

En cuestión de segundos, Uribe levantó el dedo y «protestó enérgicamente por este tratamiento» contra sus hijos. «Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia», acotó el exmandatario.

«NO ME CALLO»

La jueza respondió a Uribe y negó «meterse con su familia», además de haber «respetado» al exmandatario durante el juicio. En ese sentido, aseguró que solamente buscaba «dejar constancia de lo que sucedió en horas de la mañana».

«No cuestione la gallardía de los hijos míos. Se lo pido respetuosamente», cuestionó Uribe, pero la jueza le respondió: «¿Se puede callar, señor Uribe?». «No, señora jueza, con eso no me callo», concluyó el exmandatario.

Dios mío. El juicio contra Álvaro Uribe es una TREMENDA VERGÜENZA. Observen como la jueza Sandra Heredia se ríe, descalifica y falta el respeto a los hijos del expresidente y encima lo manda a callar. Lo que está pasando en Colombia es muy grave.pic.twitter.com/weKpL53w4Y — Agustín Antonetti (@agusantonetti) August 1, 2025



A pesar del breve encontronazo, el proceso continuó sin mayores irregularidades. Luego la jueza condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, una inhabilitación de 100 meses y pagar una multa de 2.420 salarios mínimos.

Cabe destacar que la defensa de Uribe presentará una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. En caso de requerirlo, el abogado Jaime Granados aseguró que llevará el caso ante la Sala de Casación de la Corte Suprema.