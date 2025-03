EN VIDEO: El impactante rescate de un perrito que se lanzó a un lago congelado a cazar un ganso

Un perro llamado Taffy estuvo cerca de morir cuando cayó en un lago congelado de Nueva Jersey, Estados Unidos, hasta que fue salvado por un policía. El video del rescate se viralizó y sorprendió a miles de internautas.

Los hechos se remontan hasta el martes, 25 de marzo, cuando Taffy estaba con su dueña junto a un lago del Veterans Park. No se trata de un perro común, sino que es un border collie, conocido por su instinto de pastoreo.

Todo parece indicar que Taffy vio un ganso en el agua y saltó para atraparlo. Sin embargo, el perro, al sentir la gélidas temperaturas del lago, intentó regresar a la orilla, pero la fina capa de hielo dificultaba sus movimientos.

En ese momento intervino el policía Doug Centrone, quien estaba de servicio en ese momento. El agente, quien es miembro del Equipo de Respuesta a Emergencias Marítimas, tenía experiencia en rescates en el agua.

El Departamento de Policía de Hazlet Township indicó que Centrone buscó el equipo necesario y avanzó sobre el hielo hasta llegar a Taffy. Todo el rescate fue grabado por un testigo y dejó en evidencia el riesgo de la maniobra.

Centrone saltó al agua y ayudó a Taffy a subir sobre la fina capa de hielo. Luego la perra caminó hasta la orilla, en donde fue recibido con mantas para calentarlo y después lo subieron al carro de su dueña para que se protegiera del frío.

Taffy’s adventure of chasing a goose had her doing the polar plunge earlier this week!

Despite the thin sheet of ice covering the lake, a patrolman entered the freezing water to get Taffy to safety. Kudos to the Hazlet Township Police for swooping in to save the day. 🦢🐶#NJwx pic.twitter.com/C3MaNGOKmu

— WeatherNation (@WeatherNation) March 2, 2025