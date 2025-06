EN VIDEO: El emotivo rescate de un perro de uno de los edificios impactados por misiles iraníes en Israel

El conflicto en el Medio Oriente está en un momento delicado tras los ataques que han realizado entre sí durante las últimas 48 horas, Israel e Irán, viéndose miles de civiles afectados.

No obstante, la entrega de los cuerpos de rescate para ayudar a su población no ha pasado desapercibida y gracias a las redes sociales se pueden ver momentos emotivos como el que ocurrió en Tel Aviv, capital de Israel.

En un video se puede apreciar el momento en que un perro fue rescatado de uno de los edificios impactados por misiles iraníes y es entregado a su dueño, lo que causó gran revuelo entre los internautas.

CONFLICTO AVIVADO LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

Israel atacó en la madrugada del viernes (hora local) diversas infraestructuras estratégicas y mató a importantes funcionarios militares de Irán. En cuestión de horas, el régimen iraní respondió con varias oleadas de misiles balísticos contra territorio israelí.

Esta nueva escalada en Medio Oriente generó una gran preocupación entre la comunidad internacional. Sin embargo, surgen varias interrogantes sobre las causas detrás del conflicto y las próximas acciones de ambos países.

El conflicto árabe-israelí cuenta con siete décadas de tensiones políticas y guerras. El último acontecimiento a gran escala ha sido la guerra en curso en Gaza, que ha sumado la intervención de Israel en el sur del Líbano y en Siria.

En medio de este escenario, Israel lanzó la Operación León Naciente. El objetivo de los ataques eran instalaciones nucleares y otros objetivos estratégicos en numerosas ciudades, incluyendo Teherán, capital de Irán.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que la existencia del programa nuclear iraní, que podría desembocar en la producción de una bomba atómica, es una «amenaza existencial» para el país israelí.

El programa nuclear iraní ha generado una gran controversia desde hace varias décadas. Aunque evaluaciones internacionales apuntan que el proyecto actualmente no está militarizado, no quieren decir que no podría pasar a serlo.