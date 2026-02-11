EN VIDEO: Día de escuela se convirtió en terrible pesadilla, tiroteo dejó 10 muertos en Canadá

10 personas murieron tras un tiroteo que inició en una escuela secundaria en Tumbler Ridge, Canadá y terminó en una residencia cercana al recinto educativo.

La Policía informó que encontraron seis víctimas mortales en el recinto educativo; La séptima murió de camino al hospital. Poco después encontraron dos cadáveres más en una residencia cercana a la escuela y el décimo fallecido sería el propio tirador que acabó con su vida, luego de aparentemente dispararse.

El ataque también dejó un saldo de 27 heridos, de los cuales dos se encontrarían en estado de gravedad y otros 25 con lesiones de menor consideración.

VIDEO | Al menos diez muertos en un tiroteo en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá. pic.twitter.com/HOVk4xzQQn — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 11, 2026

Varios medios locales, señalaron que la persona responsable del tiroteo sería una mujer. No obstante, la policía no confirmó ni reveló detalles sobre su identidad.

Ante el alto número de heridos, organismos de seguridad pidieron a los residentes de la región que requieran atención médica no urgente que pospongan sus visitas al centro de salud por ahora.

La ministra de Seguridad Pública y procuradora general de Columbia Británica, Nina Krieger, informó que las autoridades no consideran que haya sospechosos en fuga ni una amenaza persistente para la población.

La funcionaria añadió que tanto el personal escolar como los estudiantes que permanecían en las instalaciones, unas 100 personas en total, fueron evacuados de forma segura tras el incidente.

Nueve estudiantes fueron asesinados anoche en un tiroteo masivo en una escuela de Canadá. Una mujer es sospechosa de haber abierto fuego en la escuela secundaria Tumbler Ridge. La sospechosa fue encontrada muerta en el lugar de los hechos, en lo que parece ser un suicidio. Los… pic.twitter.com/3emRl1HArZ — Dani Lerer (@danilerer) February 11, 2026

Tras el tiroteo, las escuelas primarias y secundarias de Tumbler Ridge permanecerán cerradas durante el resto de la semana. En un comunicado difundido, el distrito escolar informó que tanto la escuela secundaria como la primaria de la localidad suspenderán sus actividades debido a los trágicos acontecimientos.

El distrito también anunció que pondrá a disposición servicios de apoyo para la comunidad y que, una vez definidas las ubicaciones de estos recursos, la información será comunicada a través de las redes sociales.

ASÍ SE VIVIÓ EL TIROTEO

Darian Quist, un estudiante del establecimiento, contó que estaba en clases cuando anunciaron que tenían que ir a confinamiento. Sin tener mayor información, se dio cuenta que era algo grave cuando empezó a recibir fotos de la matanza en su teléfono.

«Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas», hasta que la policía llegó para escoltarlos fuera del edificio.

Su madre, que trabaja en un hospital cercano, se dio cuenta de la situación debido al gran número de patrullas que se dirigieron hacia la escuela. Incluso, llegó a ver a un agente con el arma desenfundada en el estacionamiento del centro de salud. «Uno piensa que estas cosas nunca pasan».

Posteriormente, llamó a su hijo y le pidió que no cortara la comunicación en ningún momento. Solo pudo estar tranquila cuando escuchó a la policía llegar a través del teléfono. «Podía oír cómo la policía pateaba la puerta del aula de mi hijo».