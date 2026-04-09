EN VIDEO: Delcy Rodríguez visita Granada, es su primer viaje al extranjero como presidenta encargada

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó este jueves la isla caribeña de Granada, lo que representa su primer viaje desde principios de enero, cuando tomó posesión como mandataria interina.

Venezolana de Televisión (VTV) transmitió algunas imágenes de Rodríguez desde Granada, el país más pequeño del continente. Previamente, no se informó sobre el viaje o las razones sobre su visita a la isla.

Rodríguez fue recibida en el aeropuerto Maurice Bishop por el canciller de Granada, Joseph Andall, y por el embajador ante Venezuela, Hassan Hadeed. La presidenta encargada estaba acompañada por su equipo.

#AHORA | Delcy Rodríguez, llegó este jueves a la isla caribeña de Granada en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo como presidenta encargada de Venezuela. Video: VTV pic.twitter.com/A7tryneEqf — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 9, 2026



Poco después, Rodríguez sostuvo una reunión con la gobernadora general de Granada, Cécile La Grenade. Ambas afirmaron que buscaban abordar los «desafíos compartidos» para mejora la cooperación.

«Se espera una agenda de trabajo intensa», detalló VTV. Rodríguez, aparentemente, continuará el cronograma de «colaboración estratégica» en materia económica entre Venezuela y Granada.

GRANADA SOBRE RODRÍGUEZ

La Oficina del Primer Ministro de Granada, Dickon Mitchell, informó en sus redes sociales sobre la llegada de Rodríguez a la isla. «Marca un momento importante de compromiso y diálogo» entre Venezuela y el país insular.

«La visita de hoy brinda la oportunidad de fortalecer los lazos diplomáticos, explorar áreas de interés mutuo y continuar fomentando alianzas que apoyen el desarrollo y la cooperación», detalló el gobierno granadino.

Las autoridades no habían notificado públicamente sobre el viaje de Rodríguez a Granada y el tema no fue abordado por la Asamblea Nacional. Se desconoce cuántos días permanecerá en la isla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VENEZUELA PODRÍA VOLVER A SER «UNO DE LOS PRINCIPALES HUBS AÉREOS DE LA REGIÓN», DICE IATA

Este mismo jueves, gremios y sindicatos intentaron llegar hasta el Palacio de Miraflores para exigirle a Rodríguez mejoras salariales. Sin embargo, fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad en el centro de Caracas.

El viaje de Rodríguez se dio apenas un día después de que anunció un aumento «responsable» del ingreso básico y reformas legislativas en materia tributaria, laboral e inmobiliaria, además de una comisión para evaluar mejoras salariales.