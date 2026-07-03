EN VIDEO: Cristo Redentor se iluminó en honor a las víctimas de los terremotos en Venezuela

(EFE).- El Cristo Redentor de Río de Janeiro, símbolo mundial de fraternidad y la imagen más representativa de Brasil, se iluminó este jueves con una proyección especial en memoria de las víctimas de los terremotos que sacudieron fuertemente Venezuela el 24 de junio.

Sobre la enorme estatua blanca que se levanta sobre el cerro del Corcovado se proyectó la imagen de una ondeante bandera venezolana, que cubrió de amarillo, azul y rojo al Cristo Redentor.

Segundos después un ‘SOS Venezuela’ anticipó el mensaje central del homenaje: ‘Solidaridad sin fronteras. Done ahora’.

El simbólico acto hace parte de la campaña organizada por la Iglesia católica en Brasil para recaudar fondos destinados a las familias afectadas.

Con las donaciones, los organizadores compararán alimentos, agua potable, medicamentos y otros ítems esenciales para los damnificados.

Asimismo, parte de los dineros se utilizarán para iniciativas de apoyo a las comunidades a través de programas de reconstrucción de la vida, la dignidad y la esperanza, según el comunicado enviado por la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y la Fundación Cáritas.

APOYO A VENEZUELA

Enclavado en el corazón del Parque Natural de Tijuca, el bosque tropical urbano más grande del mundo, el Cristo Redentor, con sus 38 metros de altura, es considerado un lugar de peregrinación para los creyentes y un atractivo para los miles de turistas que suben cada año a su cumbre.

La proyección de este jueves buscó convertir al emblemático monumento en un faro de solidaridad para impulsar el apoyo para los venezolanos en Brasil y el mundo entero.

Según el último balance oficial, el doble terremoto en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, ha dejado un saldo de al menos 2.295 fallecidos y 11.267 heridos.

Situada a unos 30 kilómetros de Caracas, La Guaira ha sido el estado más afectado por los sismos junto con la capital.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no tiene una cifra de desaparecidos. Aunque la Organización de las Naciones Unidas calcula que el número puede ascender a unos 50.000.

EFE