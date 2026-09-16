EN VIDEO: Chile permitirá que venezolanos salgan del país con el pasaporte vencido tras polémica en aeropuerto

Luego de que se registrara una situación irregular en el Aeropuerto Internacional de Santiago en Chile, el gobierno de dicho país accedió a permitir que los venezolanos puedan viajar con salvoconducto en caso de que tengan vencido el pasaporte.

La polémica ocurrió cuando empezó a circular un video en redes sociales en el que autoridades del aeropuerto impedían que los venezolanos abordaran un avión con rumbo a Caracas por tener el pasaporte vencido.

En este sentido, los afectados denunciaron encontrarse en un limbo migratorio para poder abandonar el país de forma voluntaria.

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Ciudadanos venezolanos denunciaron en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile que las autoridades aeroportuarias y aerolíneas les impiden abordar sus vuelos de retorno a Venezuela por carecer de un pasaporte… pic.twitter.com/8urB2gl7fW — Reporte Ya (@ReporteYa) September 16, 2026

Los venezolanos tenían previsto hacer una protesta para obtener una solución. Ante esto, Máximo Pavez, subsecretario del Interior de Chile, anunció que permitirán que viajen con el pasaporte vencido y con el respectivo salvoconducto.

«Hemos hecho las coordinaciones con el gobierno venezolano. A través de un comunicado el gobierno de dicho país nos hizo llegar la petición para que nuestra policía de investigaciones pueda conceder como salvoconducto el documento que se puede obtener de la página web del gobierno venezolano», afirmó la autoridad chilena.

«De esta forma, quienes tengan documentos vencidos van a poder salir del país a través del aeropuerto», aseveró.