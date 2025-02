EN VIDEO: Cayó el ‘narco peluca’, llevaba cocaína oculta en su cabello falso

Un insólito procedimiento se llevó a cabo en el aeropuerto internacional de Cartagena, en Colombia, cuando los policías detuvieron a un hombre que llevaba varias cápsulas de drogas ocultas en su cabello falso.

El medio colombiano Semana precisó que el hombre de 40 años, cuya identidad no fue divulgada, iba a abordar un vuelo hacia Ámsterdam, en Países Bajos. Sin embargo, fue interceptado por agentes de la Policía Nacional antes de subir al avión.

«Con este importante resultado se logra afectar las finanzas criminales y evitar la comercialización de más de 400 dosis de cocaína, avaluadas en más de 10 mil euros en los mercados internacionales», expuso la Policía.

En el video se aprecia que los policías vieron algo irregular durante la revisión rutinaria en el aeropuerto. En las radiografías se apreciaba que el hombre tenía varias cápsulas sospechosas en el interior de su cabello.

TENÍA ANTECEDENTES

Los agentes optaron por hacer una revisión más profunda y todo el proceso fue grabado. En tal sentido, se puede ver que un policía revisó la cabeza del hombre y se percató de que se trataba de una peluca falsa.

Una vez cortaron la peluca con una tijera, encontraron numerosas cápsulas de drogas ocultas. Luego el hombre, quien tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, fue detenido y trasladado a los calabozos del aeropuerto.

«El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes. Por lo prematuro del caso, estamos averiguando cuántas veces ha salido del país», acotó la Policía.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado al hombre con alguna organización criminal. No obstante, están seguros de que no trabajó solo, por lo que ahora buscan identificar a otros involucrados en el caso.