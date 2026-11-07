EN VIDEO: Canciller Oliver Blanco visitó a comerciantes venezolanos en un mercado de Madrid

Este sábado 7 de noviembre, el canciller Oliver Blanco visitó el mercado de Las Maravillas en Madrid, que se caracteriza por contar con la presencia de comerciantes venezolanos. A través de sus redes sociales, el ministro de Exteriores aseguró que trabajan para incrementar la atención consular.

“Visitamos el Mercado de las Maravillas en Madrid, un espacio enriquecido por el trabajo de la comunidad venezolana. Donde llegamos, los venezolanos aportamos y construimos”, afirmó el diplomático en el post en su cuenta en X (Twitter).

El canciller publicó un video donde se le ve conversando con varios comerciantes venezolanos, entre ellos un apureño. “Lo que han hecho en este mercado es un ejemplo de lo que es el venezolano”.

“Escuchamos sus inquietudes, reafirmamos nuestro compromiso con fortalecer la atención consular”, agregó antes de asegurar que las puertas están abiertas para el regreso de los migrantes criollos.

“Compartimos los esfuerzos de transformación que impulsa la presidenta encargada Delcy Rodríguez para generar condiciones que faciliten el retorno de quienes han emigrado”, puntualizó.

CUMBRE IBEROAMERICANA

El canciller Oliver Blanco intervino esta semana en la XXX Cumbre Iberoamericana que se desarrolló en la capital de España, donde destacó que Venezuela vive una transformación democrática”.

“Durante años Venezuela atravesó una profunda crisis política, institucional y económica que dejó heridas en nuestra sociedad, separó a familias y debilitó nuestros vínculos con el mundo”, manifestó

“Hoy estamos dando pasos para abrir una nueva etapa de transformación democrática, de reconciliación nacional, reconstrucción institucional y recuperación económica”, sostuvo.