EN VIDEO: Así es la «celda» donde permanecerá Bolsonaro tras orden de detención preventiva

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, permanecerá en una sala de la sede de la Policía Federal de Brasilia, que fungirá como «celda» donde deberá cumplir la orden de detención preventiva que se le dictó el sábado, luego de que alterara su tobillera electrónica.

El exmandatario contará con baño privado, televisión y aire acondicionado, de acuerdo con medios locales. Además, el cuarto es de unos doce metros cuadrados y se le garantizará la atención médica las 24 horas del día, dadas sus complicaciones de salud, determinó la Corte Suprema.

El espacio donde estará Bolsonaro se le conoce como «Sala de Estado» y se adaptó para el albergue de autoridades y personalidades públicas, según Folha de São Paulo.

TV Globo, entre tanto, explica que en el interior hay una cama de soltero, baño privado, un armario y una mesa con una silla. Contará también con aire acondicionado y un refrigerador pequeño.

Aunque no es oficial, se conoció que Bolsonaro también tendrá una televisión en la sala, que también cuenta con una ventana.

SOBRE LAS VISITAS EN LA CELDA

Trascendió que el exgobernante brasileño solamente podrá recibir visitas bajo autorización judicial previa, según lo establecido por el juez del Supremo Alexandre de Moraes, relator del proceso por el que se condenó a 27 años de cárcel a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022.

Al derechista lo detuvieron preventivamente el sábado en su residencia de Brasilia, donde desde el pasado 4 de agosto cumplía prisión domiciliaria. Esto, tras incumplir varias medidas cautelares impuestas en el marco de la causa de golpismo.

Un equipo de agentes llevó al exgobernante hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia. Al sitio acudieron algunos aliados políticos y simpatizantes de Bolsonaro.

Alexandre de Moraes dictó la orden de prisión preventiva al observar «riesgo de fuga concreto» y «amenaza al orden público».