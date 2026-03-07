EN PERÚ: Explosión dentro de una discoteca dejó al menos 31 heridos, tres de ellos menores de edad

(EFE).- Una explosión al interior de la discoteca Dalí, ubicada en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú, dejó este sábado a 31 heridos, entre ellos tres menores de edad, a los que evacuaron a hospitales cercanos, mientras la Policía Nacional investiga si se trató de un atentado del crimen organizado.

El incidente ocurrió en la madrugada de este sábado cuando el local tenía público en su interior, motivo por el cual la Tercera Macro Región Policial, correspondiente a la región norteña de La Libertad, investiga los motivos de la detonación como un presunto ataque extorsivo.

Este local ya había sufrido otro ataque con bombas lacrimógenas en febrero pasado, durante el día de San Valentín, según informó la emisora RPP.

La Gerencia Regional de Salud informó sobre la atención de 31 heridos, incluidos tres adolescentes de 16 y 17 años, y que cinco de los afectados tenían lesiones de gravedad.

Las ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) evacuaron a los heridos al Hospital Belén y al Hospital Regional Docente de Trujillo, y en este centro médico identificaron a dos de sus pacientes más graves como Maricielo Romero, de 19 años, y a Aldair Mozo.

La ciudad de Trujillo, en la costa norte de Perú, ha sido una de las más afectadas por la ola de violencia del crimen organizado en los últimos años, razón por la cual permanece bajo estado de emergencia para que las fuerzas armadas apoyen a la Policía Nacional en el control interno y el combate contra las mafias de extorsión y sicariato en la zona. EFE