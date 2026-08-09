EN PANAMÁ: Tres venezolanos trasladaban 76 barras de oro sin declarar y terminaron deportados

Las autoridades de Panamá, a través del Servicio Nacional de Migración (SNM) retuvieron a tres venezolanos que estarían vinculados con una presunta red de contrabando de oro. Asimismo, se dijo que podrían pertenecer presuntamente a una de crimen transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado.

El procedimiento ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, durante los controles migratorios y de seguridad para la entrada y salida de pasajeros.

Según el SNM, durante la inspección del equipaje, los funcionarios localizaron 76 barras de oro que no contaban con la documentación requerida para acreditar su origen y destino.

Los detenidos, de quienes no se supo la identidad, no tenían licencias de exportación vigentes ni documentos que demostraran su propiedad sobre el oro.

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Por ello, las autoridades aplicaron el artículo 50, numeral 5, del Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008. El mismo se usa para negar el ingreso a personas que representen un riesgo para la seguridad o el orden público en ese país.

A los tres venezolanos les impidieron continuar su tránsito por Panamá y posteriormente los devolvieron al país de origen.

El SNM no informó si las 76 barras de oro quedaron bajo custodia de las autoridades panameñas o si fueron retornadas junto con los pasajeros.

Se trata del segundo caso relacionado con el traslado irregular de oro detectado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en menos de una semana.

Anteriormente, las autoridades interceptaron a un ciudadano colombiano que pretendía continuar su viaje hacia Turquía y que llevaba más de 16 kilogramos de oro sin declarar. Este cargamento tenía un valor estimado de 1.96 millones de dólares.

Estos casos alertaron a las autoridades panameñas acerca del uso del aeropuerto para el contrabando de oro.