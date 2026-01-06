EN IMÁGENES: Familiares de presos políticos colombianos protestan en la frontera

Los familiares de los 19 colombianos que se encuentran encarcelados en Venezuela se concentraron este martes en la frontera entre ambos países, en donde exigieron la liberación de sus seres queridos.

Desde el puente internacional Simón Bolívar, en la ciudad de Cúcuta, los familiares dijeron que los presos están detenidos «injustamente». Aclararon que buscan aprovechar la visibilidad en la zona tras el bombardeo de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

«Hoy, 6 de enero, mi hijo está cumpliendo años y la tristeza crece. No entiendo por qué no lo han querido liberar si ya pagó su deuda», dijo Sandra Castaño, madre de Brandon Josué Castaño, detenido desde hace más de seis años.

De acuerdo a su madre, Brandon, que vivía en Cúcuta, cruzó la frontera para visitar a su abuela en territorio venezolano, pero fue acusado de ser espía. Aunque ya cumplió su condena, todavía no ha sido liberado.

FAMILIARES PIDEN RESPUESTA

Un caso destacable es el de Guzmán Humberto Ramírez Angarita. Su madre pensó que su madre había muerto tras desaparecer el 11 de octubre de 2015. Sin embargo, hace pocos meses descubrió que estaría en la cárcel Rodeo II.

«Cancillería no me da respuesta, solo dicen que están en proceso, pero yo tengo una fe de vida de mi hijo», dijo su madre, Miriam Angarita.

Los familiares consideran que esta serie de detenciones se debe a «falsos positivos». Según su análisis, esta estrategia consiste en imputar cargos de terrorismo o espionaje sin pruebas en contra de las víctimas.

Mientras que los familiares llevan varios meses alzando la voz por sus seres queridos, las autoridades venezolanas han acusado a varios colombianos de ser «mercenarios» para afectar al gobierno.