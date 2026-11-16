El papa León XVI protagonizó un viaje oficial a Perú y dejó numerosos momentos virales. Uno de los casos más insólitos fue cuando el Santo Padre fue golpeado en el rostro por un objeto arrojado desde el público.

Los hechos se dieron el domingo poco antes de la última misa del papa en Lima. León XVI circulaba por las calles de la capital peruana con su papamóvil mientras que miles de feligreses lo saludaban.

De un momento a otro, un pequeño objeto salió desde el público y golpeó en el rostro al papa. Medios locales indican que se trató de un denario, una pequeña pulsera o pieza de bolsillo que tiene 10 cuentas pequeñas.

Videos grabados en el lugar captaron el momento en que el papa recibe el impacto y de inmediato se lleva la mano hacia el rostro. En las imágenes se puede apreciar que el denario golpeó al Santo Padre a la altura del ojo.

EL PAPA CONTINUÓ

El incidente ocurrió cuando el papamóvil rodaba hacia el altar principal, en donde el papa iba a ofrecer una misa. A pesar del fuerte golpe, el Santo Padre continuó con su recorrido y la comitiva no detuvo su marcha.

El papa mantuvo su itinerario y la misa se desarrolló tal como estaba programado. Reportes independientes indican que había cerca de 1,5 millones de fieles concentrados en el recinto militar en donde se realizó el evento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOTO: ASÍ INGRESÓ SANTIAGO PEÑA A UNA CÁRCEL MILITAR EN PARAGUAY

La misa marcó el final de la visita apostólica del papa en Perú, luego de viajar previamente a Uruguay y Argentina. Cabe destacar que el Santo Padre realizó esta gira por Latinoamérica apenas tres semanas después de pasar por el quirófano por un cáncer de pulmón.

Cuando todavía se llama Robert Prevost, fue enviado como misionero a Perú, en donde estuvo radicado entre 1985 y 1999, para luego volver como obispo. Su larga estancia lo llevó a tener la nacionalidad peruana y en varias ocasiones ha manifestado su gran cariño por el país.