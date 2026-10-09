EN FOTOS: Los graves daños que generó el terremoto de 7,7 en Panamá

EFE.- El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, generó angustia entre los ciudadanos por el potente movimiento, donde se logró evidenciar los graves daños que sufrieron algunas edificaciones, casas, vías principales y vehículos.

De acuerdo con el reporte, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

Aeropuerto Internacional de Tocumen cierra de manera temporal

El Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá informó este viernes que dispuso el cierre temporal de sus instalaciones y que está realizando la evaluación preventiva de pasajeros, después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el sureste del país, con una profundidad de 10 kilómetros.

El aeropuerto, ubicado en Ciudad de Panamá, aseguró por medio de su cuenta de Instagram que el personal administrativo fue evacuado y que las operaciones se reanudarán una vez que se verifiquen las condiciones de seguridad del mismo y de la torre de control.

Alertas de tsunami fueron canceladas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) informó este viernes que fue cancelada la alerta de tsunami para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur, originada tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) notificó que la amenaza se descartó luego de que el Centro de Alertamiento de Tsunamis del Pacífico (PTWC) corrigió la magnitud del sismo en el país centroamericano de 8,0 a 7,7.

«De acuerdo con la última información proporcionada por los organismos técnicos competentes, el Shoa canceló la amenaza de tsunami para Rapa Nui, tras las evaluaciones realizadas a raíz del terremoto ocurrido en Panamá», informó el Gobierno chileno en redes sociales.

Por otro lado, El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador canceló este viernes la alerta de amenaza de tsunami que se había generado tras el terremoto de magnitud 7,7 en el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros.

«Se cancela la amenaza de tsunami para la costa de El Salvador», publicó el ministerio en la red social X.

Tras el terremoto en Panamá, la entidad gubernamental salvadoreña había emitido un aviso de amenaza de tsunami y había pronosticado la hora mínima estimada de la llegada del posible tsunami a las 02:37 hora local (20:37 GMT) de este viernes.