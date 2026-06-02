EN FOTOS: Así fue el ascenso récord al Everest de un alpinista, lo logró en menos de 10 horas

El alpinista estadounidense Tyler Andrews rompió el récord mundial de ascenso al Everest, la montaña más alta del mundo, y logró hacer cumbre en la cima del Himalaya en menos de 10 horas, aplastando la marca previa.

Andrews realizó el ascenso entre la noche del 27 de mayo y la mañana del 28. El atleta de 63 años salió del campamento base del Everest, a 5,364 metros, y coronó la montaña a 8.848 metros, una diferencia superior a los tres kilómetros de altura.

Luego de nueve horas y 55 minutos de recorrido, Andrews se posó sobre la cima del mundo, reescribiendo los libros de montañismo. La marca previa estaba en manos del nepalí Lhakpa Gelu Sherpa, quien había completado la misma travesía en 10 horas y 56 minutos.

Cabe destacar que Andrews empleó oxígeno suplementario, apoyo logístico y seguimiento por GPS durante todo el corrido. «Alcanzó la cima del Everest en solo 9 horas y 55 minutos», afirmó Dawa Steven Sherpa, líder del equipo de la empresa Asian Trekking.

ANDREWS CONTRA EL TIEMPO

Aunque el alpinista contó con constante apoyo, hizo el recorrido sin compañía permanente. Y es que rompe un récord de tal magnitud no es una tarea sencilla y requirió de una estricta agenda para lograrlo.

Andrews salió a las 7:11 de la noche del 27 de mayo y cruzó el segundo campamento en poco más de tres horas. Luego alcanzó el Collado Sur, ubicado a 8.000 metros, antes de las siete horas de ascenso.

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«He entrenado como atleta desde el bachillerato: carreras de campo traviesa, maratones y pruebas de montaña; el Everest es la cima de todo eso», dijo Andrews, quien es sobreviviente de cáncer.

La decisión de Andrews de usar oxígeno no estuvo exenta de debate, puesto que su plan original era romper el récord sin asistencia. Sin embargo, tuvo que abortar su primer intento por problemas con la visión y condiciones meteorológicas adversas.

Andrews escribió su nombre en la lista de hitos que moldean la historia del Everest y la cordillera del Himalaya. Igualmente, la marca todavía debe ser homologada por las autoridades de Nepal.