EN ECUADOR: Incautaron casi media tonelada de droga en panelas que tenían la foto de Erling Haaland

Las autoridades policiales de Ecuador interceptaron un camión que transportaba cerca de media tonelada de cocaína en la ciudad de Tulcán, en la provincia fronteriza de Carchi. La cocaína incautada llevaba impreso el rostro y el nombre del futbolista noruego Erling Haaland en parte de sus envoltorios.

Según reseña el diario La República, el operativo se llevó a cabo durante la madrugada del 11 de agosto en el sector de Guagua Negro, provincia de Carchi. Allí agentes de la Policía Nacional de Ecuador inspeccionaron un camión y localizaron 370 bloques de la sustancia ocultos en un compartimento adaptado.

Durante el procedimiento, la Policía detuvo a la conductora del vehículo, una ciudadana colombiana identificada como María Camila R.

La Fiscalía del Estado formuló cargos en su contra por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. La Justicia ordenó su prisión preventiva.

Tanto el camión como un teléfono móvil quedaron bajo custodia policial para las investigaciones correspondientes.

El cargamento equivale a 469,6 kilogramos de cocaína. Las autoridades aclararon que no existe ninguna relación entre el deportista y el suceso, señalando que la inclusión de imágenes, marcas o logotipos en las coberturas de la droga.

Dijeron que es una práctica común empleada por organizaciones criminales para identificar o clasificar los envíos.

Cálculos del área antinarcóticos de la Policía Nacional indican que la sustancia decomisada equivale a millones de dosis fuera del mercado ilegal.

El valor comercial del cargamento en aproximadamente US$841.000 dentro de Ecuador, cerca de US$11 millones en Estados Unidos y hasta US$17 millones en Europa.

La provincia de Carchi y su conexión terrestre con Colombia la mantienen como una zona de constante control policial.

Según las unidades antinarcóticos locales señalan que durante el año 2026 se han incautado alrededor de cuatro toneladas de sustancias ilícitas en la zona y más de cien personas han sido aprehendidas. Las indagaciones continúan para precisar el punto exacto de origen del cargamento, su destino y la red involucrada.