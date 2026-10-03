En Colombia: Venezolano desapareció cuando salió a lavar un carro y encontraron su cuerpo en una trocha

La comunidad venezolana en Magdalena, Colombia, está conmocionada por el hallazgo del cuerpo de Derwins José Riera, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente hallaron su cuerpo en una trocha.

La prensa local informó que hallaron el cuerpo del muchacho, conocido como “Mango” o “Tato”, con múltiples impactos de bala. También tenía signos de violencia en una zona rural del departamento de Magdalena, en Colombia.

Los familiares de Derwins lo reportaron como desaparecido el 27 de septiembre y el hallazgo del cuerpo ocurrió la mañana del lunes 28 de septiembre.

Se supo que las autoridades locales fueron alertadas por transeúntes sobre la presencia de un cadáver en una trocha de tierra que comunica las veredas de El Curval y Las Tinajas. Las mismas están situadas en el corregimiento de Bonda, distrito de Santa Marta.

Según los testimonios recabados por medios, Riera salió de su residencia con la intención de lavar el vehículo de su pareja. Sin embargo, con el transcurso de las horas, sus allegados perdieron comunicación con él, pues dejó de responder llamadas y mensajes, lo que desató la alarma en su entorno familiar.

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Una vez encontrado el cuerpo, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía de Colombia acordonaron el sitio y realizaron la inspección técnica del cadáver. Las primeras evaluaciones forenses determinaron que el cuerpo presentaba heridas de bala y traumatismos físicos secundarios.

Posteriormente, trasladaron los restos a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Marta. Allí los deudos hicieron el reconocimiento.

Las autoridades no descartaron ninguna línea de investigación en la zona rural.