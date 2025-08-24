Mundo

EN COLOMBIA: Mujer fue detenida por escalofriantes abusos que cometía contra su hija y nieta, difundía los videos en vivo por Internet

Valentín Romero
2 Min de Lectura
Foto: Policía de Colombia

Una mujer fue detenida en Colombia, junto a otras personas, por formar parte de una red delictiva que difundía videos de abusos sexuales contra menores de edad, al punto de ejercer estas mismas prácticas contra su hija y nieta.

Los audiovisuales se grabaron o transmitieron por vía streaming desde ciudades como Bucaramanga, Santander, y diferentes municipios de Magdalena, Córdoba y César. Las labores permitieron además identificar a cinco responsables.

LEA TAMBIÉN: LA ADVERTENCIA DE GUYANA TRAS «NUEVO ENTORNO» DE TENSIÓN CON EL GOBIERNO DE MADURO POR EL ESEQUIBO

La mujer, de nacionalidad venezolana, cometía los abusos contra su hija de 11 años y su nieta de cinco, esta última sin el conocimiento de su madre, quien era la hija mayor de la detenida.

A las cinco personas las capturaron en diligencias realizadas en El Banco, Magdalena, Chiriguaná, Cesar, y Bucaramanga, Santander. A los detenidos los imputaron los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años agravado.

Los aprehendidos no aceptaron los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, tendrán que cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

LOS NOMBRES DE LOS DETENIDOS

Según el medio Publimetro, quienes resultaron afectados por la decisión son Miguel Ángel Araque Vargas, Richard José Montecinos Gómez, Jonh Freddy Moreno Acevedo, Marcos Daniel Romero Díaz y la mujer a la que se le atribuye la explotación sexual de su hija y nieta.

Se conoció que las dos niñas, de cinco y 11 años, quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su cuidado y restablecimiento de derechos.

De igual manera, se conoció que otra mujer estaría implicada en tales hechos delictivos. Sobre ella pesa una alerta azul de Interpol, por lo que se espera que en las próximas horas se le deporte desde EEUU.

