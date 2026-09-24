EN CLAVES | Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU: «En Venezuela habrá elecciones»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habló este miércoles en la 81ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y confirmó que en Venezuela «habrá elecciones», aunque no aclaró la fecha.

Rodríguez comenzó su alocución cerca de las 7:10 de la noche y se extendió por unos 20 minutos. Desde Nueva York, la mandataria mencionó la crisis energética mundial y el conflicto por la Guayana Esequiba, aunque su discurso se enfocó en los llamados de las elecciones en el país.

«HABRÁ ELECCIONES»

Ante las crecientes preguntas sobre unos comicios en el país, Rodríguez abordó el tema electoral. «La democracia no se mide por existencia de elecciones, sino por la calidad de la competencia que precede a esas elecciones», añadió.

Para Rodríguez, unos comicios deben brindar una solución y no «generar conflictos irreconciliables». En ese sentido, manifestó de forma «muy clara» en las Naciones Unidas que «en Venezuela habrá elecciones».

«En esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos», agregó Rodríguez.

Sin embargo, Rodríguez no se aventuró a determinar una fecha para las elecciones y se limitó a afirmar que el «pueblo venezolano, con su sabiduría ancestral, determinará el momento correcto».

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Ante unas hipotéticas elecciones, Rodríguez subrayó que «instituciones estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente», aunque señaló que, en paralelo, el país no debe estar «sometido a restricciones económicas de ningún tipo».

«TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA»

De igual forma, Rodríguez aseguró que Venezuela vive un «nuevo momento político» y destacó el «diálogo político». En tal sentido, anunció a la comunidad internacional que el país atraviesa un «proceso de transformación democrática».

«Un proceso ordenado, institucional y verificable para construir un país más libre, prospero y reconciliado consigo mismo», dijo Rodríguez. Además, mencionó un «cambio político, económico y espiritual», a lo que sumó «reformas estructurales».

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«La historia nos ha enseñado que algunas de las transiciones democráticas más sólidas del mundo contemporáneo, no nacieron de la ruptura, sino de la transformación conducida con firmeza desde las propias instituciones. Esa es la inspiración», acotó.

Rodríguez insistió en que en este «renacer» se «garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas». «La democracia no se mide por existencia de elecciones, sino por la calidad de la competencia que precede a esas elecciones», apuntó.

EL ESEQUIBO Y EL AÑO DE VENEZUELA

Por otra parte, Rodríguez reiteró que Venezuela posee «derechos históricos» sobre el territorio Esequibo. Por tanto, instó al gobierno de Guyana a «resolver y volver a las negociaciones, tal como lo ordena el Acuerdo de Ginebra».

«Los acuerdos que más perduran son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos», acotó Rodríguez, quien fue a La Haya hace varios meses para defender la postura de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Rodríguez también recordó que Venezuela ha vivido este año «dos grandes y dolorosas pruebas en su vida como nación». Se trata de los hechos del 3 de enero y el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

«Una, derivada del estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con Estados Unidos. Otra, proveniente de la fiereza de la naturaleza», recordó.

CRISIS ENERGÉTICA

La humanidad vive una crisis energética sin precedentes en los últimos años, ante el aumento de los precios del petróleo. Rodríguez consideró que «la estabilidad internacional exige resolver el dilema energético».

«Garantizar simultáneamente la seguridad en el suministro, precios asequibles y sostenibilidad ambiental. Promover cronogramas de descarbonización forzados es una amenaza directa a la seguridad alimentaria, el empleo y la producción», acotó.

Rodríguez sostuvo que la humanidad debe «evitar colapsos industriales, cierres productivos y costos energéticos insoportables para los pueblos». «La seguridad energética se hace imprescindible para el sostenimiento de la economía internacional y el desarrollo», sentenció.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron en medio de un proceso de cambios en Venezuela. Desde la oposición y ONG alertan que todavía faltan mejoras en las garantías civiles y políticas, además del estado de los servicios públicos y la economía.

Rodríguez permanece en Nueva York desde el domingo. Ha tenido reuniones con homólogos, destacando especialmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al igual que con representantes del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).