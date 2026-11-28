La Policía de Buenos Aires, Argentina, detuvo a una empleada doméstica de 45 años, acusada de robar en las viviendas donde trabajaba. La mujer, de nacionalidad paraguaya, utilizaba al menos tres identidades.

Los funcionarios interceptaron a la sospechosa cuando viajaba junto a su pareja a bordo de un Toyota Allion, por la avenida General Paz. Los investigadores vincularon el vehículo con un robo que ocurrió —el pasado 15 de noviembre— en una vivienda del barrio Villa Devoto.

La mujer apenas llevaba unos días trabajando en la propiedad. Presuntamente, aprovechó la ausencia de sus empleadores para apoderarse de dinero, relojes y joyas.

Durante el operativo, los uniformados encontraron 18 relojes, prendas de oro, dinero en diferentes monedas y un documento de identidad falso.

SE LLEVÓ HASTA EL PERRO

Uno de los episodios más insólitos ocurrió en diciembre de 2021, cuando la empleada doméstica se identificaba como Elva María Vargas.

Tras cuatro meses de trabajo, la mujer habría aprovechado que sus empleadores asistieron a la graduación de su hija para desvalijar la vivienda. Sin embargo, la desaparición de Pocho, un perro de siete años, resultó más dolorosa para la familia que la pérdida de sus pertenencias.

«Solo quiero a mi perro», suplicó Astrid, la dueña de la mascota, a través de las redes sociales.

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UNA PERSONA, TRES IDENTIDADES

De acuerdo con Infobae, la sospechosa también utilizaba los nombres de Erna y Alicia Ledezma Algarín. Además, registraba dos causas judiciales por robo.

Las autoridades allanaron dos propiedades vinculadas con la pareja y encontraron más dinero, joyas y dispositivos electrónicos.

Ahora, los investigadores buscan determinar el origen de los objetos incautados y si ambos detenidos participaron en otros robos.