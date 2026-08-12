Embajada de Venezuela en Colombia habilitó canal de comunicación para ubicar a connacionales tras terremoto

La embajada de Venezuela en Colombia habilitó un canal de comunicación para familiares y personas que tienen allegados en zonas afectadas por el terremoto.

El embajador de Venezuela en Colombia, Orlando Maniglia, indicó que la medida es para facilitar la orientación y la contabilización de venezolanos desaparecidos o afectados.

«Personas, bien sean del exterior o de Venezuela, que tengan contactos y sepan de personas que están viviendo acá y que puedan estar en los sitios afectados, por favor comuníquenlo a nosotros (…) Y eso va a servir, primero para orientar. Necesitamos saber los desaparecidos que hay», indicó.

VENEZOLANOS EN COLOMBIA

Durante una entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio, sostuvo que por ahora solo manejan dos venezolanos fallecidos por el terremoto.

Además, sostuvo que mantienen estrecha comunicación con las autoridades colombianas, así como la Unidad de Rescate y de la Cruz Roja Internacional. Esto para ayudar en la localización de venezolanos.

Por otra parte, confirmó que el gobierno venezolano enviará ayuda humanitaria, por lo que la sede diplomática se encargará de distribuirla a las zonas más afectadas.

De acuerdo con el último reporte 181 personas murieron en Colombia debido al terremoto. 3.715 viviendas resultaron destruidas y 64 edificios colapsados. No obstante, las autoridades no han precisado cuántas personas se encuentran desaparecidas.