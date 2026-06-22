Elecciones en Colombia terminaron en disturbios: Abelardo de la Espriella llamó a la unidad y dice que «no habrá persecuciones»

(EFE).- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia terminó en la madrugada de este lunes con disturbios aislados en Bogotá y Cali que dejaron daños en infraestructuras públicas, varios heridos y detenidos, aunque sin víctimas mortales, informaron las autoridades locales.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la Fuerza Pública intervino en las localidades de Kennedy y Usme, en el sur de la capital, para restablecer el orden público tras incidentes ocurridos después de conocerse los resultados preliminares que dieron la victoria al ultraderechista Abelardo de la Espriella con 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones que recibió el izquierdista Cepeda (48,70 %).

Según el alcalde, un grupo de encapuchados intentó atacar una estación de Policía en Usme y hubo una concentración de personas que se desplazó desde el recinto ferial de Corferias, donde se lleva a cabo el escrutinio, hasta la Plaza de Bolívar, centro de los poderes del Estado, aunque terminó dispersada con daños menores.

«A esta hora se reporta tranquilidad en la ciudad», manifestó el alcalde en su cuenta de X.

LOS HECHOS EN COLOMBIA

El balance preliminar dejó 15 puestos de fotodetección (fotomultas) atacados, cuatro estaciones del sistema de transporte MIO vandalizadas, un autobús dañado, cuatro personas lesionadas y dos capturados.

En Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), las autoridades informaron que los disturbios fueron controlados hacia las 2:05 de la madrugada.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que los hechos violentos se concentraron en un único sector de la ciudad. Y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (unos 50.000 dólares) para quien aporte información que permita identificar y capturar a los responsables.

El resultado del conteo preliminar de las elecciones deberá ser confirmado por el escrutinio oficial elaborado por más de 9.000 jueces y notarios en los próximos días.

EL LLAMADO DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Abelardo de la Espriella llamó a la unidad nacional. Prometió gobernar para todos los colombianos después de imponerse por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda.

«A partir de este momento terminan la campaña electoral, las divisiones y los enfrentamientos políticos», afirmó De la Espriella ante miles de seguidores. Y reivindicó su victoria como el inicio de una nueva etapa para el país.

El abogado y empresario de 47 años aseguró que no habrá «vencedores ni vencidos». Y prometió ejercer la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto. Esto como un símbolo de unidad nacional: «Seré el presidente de todos los colombianos».

«A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa. Yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad», expresó De la Espriella.

EFE