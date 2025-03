El video viral que causó indignación en Australia: Influencer separó a una cría de wómbat de su madre por esta insólita razón

Una influencer estadounidense llamada Sam Jones (@samstrays_somewhere) ha generado una ola de indignación en Australia tras publicar un video en el que captura a una cría de wómbat y la separa momentáneamente de su madre para poder tomarse una foto.

En el video se puede ver como la influencer se baja de su vehículo a mitad de una carretera en horas de la noche y se acerca al pequeño wómbat. En un descuido de su madre lo toma y sale corriendo mientras la mamá wómbat la persigue visiblemente angustiada, pero sin poder hacer nada para que no se lleven a su hijo.

Luego de posar ante las cámaras, como si se tratara de un trofeo, la influencer decidió regresar al pequeño animal a la carretera y llamó a su madre. Varios expertos de la vida silvestre denunciaron el daño potencial que pudo causarle a la cría y el peligro al que expuso a su madre.

Luego de volverse tendencia en Australia por este video, Jones eliminó la publicación de su cuenta de Instagram y puso su perfil privado.

“Para todos los que están preocupados e infelices, la cría fue cuidadosamente sostenida durante un minuto en total y luego devuelta a su madre. Se alejaron juntos por el bosque, completamente ilesos”, afirmó antes de eliminar el video

La veterinaria de WIRES, la organización de rescate y rehabilitación de vida silvestre más grande de Australia, Tania Bishop, alertó que manipular a una cría puede resultar en algo muy malo para ella. “Está con la mamá en todo momento, tanto para alimentarse como para protegerse”, advirtió.

Asimismo, destacó que pudo haber ocasionado lesiones en el animal por la forma en la que lo agarró. “Cuando corre, no tiene ningún soporte debajo, por lo que es muy probable que se haya fracturado”.

American influencer Sam Jones is banned from entering Australia and has been deported for kidnapping a baby wombat from his mother. Her Australian boyfriend is also facing criminal charges. pic.twitter.com/5MeQna3FSL

— Billiam 👑 (@___Galactus) March 13, 2025