El terrorista Carlos pidió su liberación condicional para ser expulsado a Venezuela

(EFE).- El abogado del terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, ‘Carlos’, que cumple cadena perpetua en Francia, presentó una demanda de liberación condicional. Para posteriormente poder ser expulsado a su país, Venezuela, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa (PNAT).

Esa solicitud ante el juez antiterrorista de aplicación de penas la formalizó el letrado, Bernard Ripert, en marzo, y a título subsidiario también pidió que se suspendiera la aplicación de la pena por razones médicas, precisaron las fuentes.

El procedimiento está en fase de instrucción por parte del juez, puntualizaron, y no habrá ninguna audiencia pública para su examen.

‘Carlos’, que tiene 75 años, está detenido desde que fue capturado en Sudán en agosto de 1994 en una operación de los servicios secretos de Francia, donde se encuentra encarcelado desde entonces.

Ha recibido tres penas de cadena perpetua: una por asesinar en París a dos agentes secretos franceses y un confidente, en 1975.

La otra por cuatro atentados en Francia, en 1982 y 1983, en los que murieron once personas y unas 200 resultaron heridas. Y la última por un atentado en una galería comercial de París en 1974 en donde hubo dos muertos y una treintena de heridos.