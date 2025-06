El terrible final de una mujer hallada muerta en un hotel y las noticias falsas que se difundieron sobre el caso

Una mujer de 32 años, identificada como Glendy Maybeli Esquivel, fue encontrada sin signos vitales en un motel de Quetzaltenango, en Guatemala. El caso estuvo envuelto en rumores sin fundamento y la realidad detrás del crimen era muy diferente.

Los hechos se dieron en el motel Perla Escondida, en el sector Palaujunoj. Glendy ingresó al edificio y, poco después, el personal de limpieza encontró a la mujer inconsciente en una de las habitaciones.

Organismos de emergencias se desplazaron hasta el motel, pero los paramédicos confirmaron que Glendy no tenía signos vitales. Luego trasladaron el cuerpo a la morgue para hacer la autopsia correspondiente.

En cuestión de horas, comenzaron a circular falsas informaciones sobre el caso. En primera instancia, internautas afirmaron que Glendy ingresó al motel con dos hombres y habría muerto de un infarto.

Por si fuera poco, otros aseguraron que el esposo de Glendy se negó a reclamar el cuerpo. El argumento de la supuesta pareja es que la mujer estaba en compañía de otros hombres y era infiel infiel en el momento de su muerte.

¿QUÉ PASÓ CON GLENDY?

Una vez trascendieron detalles de la autopsia, las autoridades revelaron que el caso de Glendy era muy diferente a las versiones que circulaban en redes sociales. Realmente, la mujer fue asesinada.

De acuerdo a la gobernadora departamental de Quetzaltenango, Glendy entró al motel con un solo hombre, a bordo de una motocicleta. Además, la mujer recibió varios golpes contundentes en la cabeza, los cuales le causaron la muerte.

Las investigaciones determinaron que Glendy no tenía una pareja estable en el momento de su muerte. Por tanto, su cuerpo no ha sido retirado no la existencia de un esposo enojado, sino porque su familia no se ha presentado en la morgue.

Las autoridades avanzan en las pesquisas del caso y, hasta el momento, el presunto asesino no ha sido identificado y capturado. Mientras tanto, varios internautas han criticado cómo el nombre de Glendy fue manchado tras su muerte.