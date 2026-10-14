El testimonio de la periodista Delvalle Canelón ante la CIDH sobre los hechos del 11Abr de 2002 y las «amenazas» que recibió

La periodista Delvalle Canelón reveló durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en plena audiencia por los hechos del 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno, dos de los pistoleros la amenazaron.

«Estando en una de las audiencias yo fui al baño, el fiscal era Danilo Anderson, allí fue la primera vez que vi a estas personas que estaban disparando frente a frente, ya sabía sus nombres y cuando fui al baño se metió uno de ellos al baño y me amenazó, otro quedó afuera», comentó ante la CIDH.

La periodista @CanelonDelvalle rompe a llorar en la audiencia de la @CorteIDH sobre la masacre del 11 de abril de 2002 al revelar que sufrió amenazas por parte de los pistoleros de Puente Llaguno Henry Atencio y Richard Peñalver en los baños de los tribunales de Maracay cuando ella iba a declarar como testigo en el juicio de los Policías Metropolitanos. — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 14, 2026

«Henry Atencio se metió conmigo al baño y afuera quedó Richard Peñalver y me amenazó que tuviera cuidado con lo que fuera a decir. Cuando salí le dije a la abogada lo que había pasado y ella le expresó al fiscal Anderson que controlara a su gente porque acababan de acusar a la testigo en el baño y él dijo que lo iba a hacer», indicó.

Preguntada sobre si sentía miedo por dar estas declaraciones, afirmó que sí porque vive en Venezuela.

«Sí claro, en Venezuela las cosas no han mejorado y el gobierno que está actualmente son los mismos que han acompañado al gobierno desde hace 27 años con Hugo Chávez», comentó.