Mundo

El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022
Foto: Archivo

(EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó este domingo los 100 dólares por barril, por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán, mientras el presidente Donald Trump reconoció que «es un pequeño precio» que hay que pagar.

Los futuros del WTI alcanzaron casi los 110 dólares este domingo, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los 105 dólares, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.

Leer Más

Francia condenó operaciones militares de EEUU en el Caribe: «Ignoran las leyes internacionales»
VIDEOS: Avión ambulancia colombiano se precipitó a tierra poco después de su despegue dejando al menos un muerto y cinco heridos
Venezuela se posicionó como el tercer país más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional

«Los precios del Brent se elevaron tanto como 15 % a más de 100 dólares por barril después de que productores líderes del Oriente Medio recortaron la producción porque el crucial Estrecho de Ormuz permanece cerrado debido a la guerra de Irán», indicó un reporte de la firma Trading Economics.

Trump reaccionó minutos después de trascender la subida de los costos con un mensaje en TruthSocial.

«Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN DIFERENTE!», escribió el mandatario.

LEA TAMBIÉN: TRUMP PREPARA UN «GOLPE DURO» CONTRA IRÁN, QUE PROMETE NO ATACAR MÁS A SUS VECINOS

Los futuros de Wall Street también reportaban una caída de cerca del 1,5 % en los índices de del S&P 500, Nasdaq Composite, y el Dow Jones.

Trump había restado importancia la mañana de este domingo al aumento de los precios del combustible derivado del conflicto con Irán, al calificarlo de «un pequeño fallo» en una entrevista con la cadena ABC News.

Desde el comienzo de los combates hace una semana, el precio de la gasolina en EE.UU. ha subido un 16 % (47 centavos de dólar), al situarse en una media de 3,45 dólares por galón.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo a CNN que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, con lo que se distanció de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra dos lanchas que según el país norteamericano sirve al narcotráfico internacional, dejando cinco muertos y aumentando la tensión regional. 
Nuevo ataque a lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico dejó seis fallecidos
EEUU
OVP afirma que más de 3.500 mujeres están privadas de libertad en el país
OVP afirma que más de 3.500 mujeres están privadas de libertad en el país
Venezuela
Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, elegido como líder supremo de Irán
Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, elegido como líder supremo de Irán
Mundo