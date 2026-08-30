“¿El petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos?”: Las preguntas de Edmundo González sobre el acuerdo con EEUU

El líder opositor Edmundo González Urrutia se pronunció este domingo acerca del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, planteando una serie de interrogantes acerca de los beneficios que el dinero procedente de ese convenio va a tener para la ciudadanía en el país.

A través de sus redes sociales, González destacó que “cuando se habla de petróleo en Venezuela aparecen cifras enormes. Millones de barriles, miles de millones de dólares, inversiones que cuesta incluso imaginar”.

Una de las preguntas que hizo fue: “¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos?”.

Y a estas interrogantes agregó otras: “¿Qué significa todo ese dinero para una familia que perdió su casa y todavía espera poder reconstruirla? ¿Para quién llega a un hospital y tiene que buscar, por su cuenta, lo que necesita para ser atendido o resignarse porque no pueden salvarle la vida? ¿Para una comunidad que vive pendiente de cuándo llega el agua? ¿Para quiénes tener electricidad es un evento casual? ¿Para los padres que ven deteriorarse la educación y la escuela de sus hijos? ¿Para quién trabaja y, aun así, no logra vivir de su salario?”.

González recordó que no es la primera vez que Venezuela tiene dinero procedente de la renta petrolera, precisamente porque es la principal industria del país. Sin embargo, destacó que eso no significa que la gente se beneficie de estos recursos.

“Venezuela ha tenido mucho dinero antes. Lo suficiente como para saber que una cosa es que los recursos entren al país y otra muy distinta que lleguen a la vida de la gente”, precisó.

Por otro lado, destacó los efectos de la corrupción que hay alrededor de los recursos, lo cual afecta a los más necesitados.

“También aprendimos que la corrupción está presente en una obra que no se hizo o que se hizo mal. En un hospital sin capacidad para salvar vidas. En una infraestructura que nadie mantuvo hasta que falló. En una familia que pierde lo que construyó durante años. En jóvenes que crecieron con menos oportunidades de las que debieron tener. Está presente en el hambre y en la crisis humanitaria compleja, que continúa y se profundiza”, manifestó.

Sin mencionar el acuerdo en sí, se refirió a los planes para la recuperación de la industria petrolera que, se supone, derivan del convenio.

“Porque recuperar la industria petrolera es necesario. Pero recuperar Venezuela es recuperar la vida de su gente. Eso se verá cuando una familia pueda reconstruir su casa, cuando un hospital pueda responder a las necesidades de las personas, cuando una escuela no se esté cayendo y los maestros puedan vivir de su profesión, cuando los servicios funcionen y cuando trabajar permita nuevamente hacer planes”, enfatizó.

González concluyó que “la recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir”.