El país de América Latina que avanza en la creación del primer banco Bitcoin en el mundo

Tras convertirse en el primer país en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal, ahora El Salvador se prepara para ser la primera nación del mundo en abrir un banco Bitcoin con sede física.

Así lo confirmó la embajadora salvadoreña en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien destacó el carácter vanguardista de la medida.

Dicho anuncio de la diplomática se produce luego de que la Asamblea Legislativa de ese país aprobó una «Ley de Entidades de Banca de Inversión», para impulsar el desarrollo de la nueva entidad financiera.

Este proyecto se desarrolla en un contexto de creciente interés y regulación de activos digitales en la nación centroamericana, según lo reseñado por La Prensa Gráfica.

MARCO LEGAL LISTO

La normativa aprobada en el parlamento salvadoreño es fundamental, ya que permite la creación de Bancos de Inversión que podrán realizar operaciones y prestar servicios como proveedores de activos digitales, emisores y proveedores de servicios bitcoin.

De esta forma, el marco legal ya está listo para acoger la nueva entidad financiera, que revolucionará las finanzas de la pequeña nación de Centro América.

Es importante destacar que dicha entidad se constituiría como un Banco de Inversión Privado (BPI), una figura concebida para diversificar las opciones de financiamiento ofrecidas a los potenciales inversores, tanto en dólares como en bitcoin.

Para su establecimiento, este BPI requeriría un capital social mínimo de US$ 50 millones. Aunque no se han ofrecido más detalles sobre su operatividad, la medida busca atraer una mayor inversión enfocada en la infraestructura y el ecosistema bitcoin adoptado por ese país.

El Salvador acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reducir su exposición al bitcoin como condición para acceder a un paquete de financiamiento de US$ 1.400 millones.

No obstante, la administración del presidente Nayib Bukele mantiene su firme estrategia, y a la fecha, El Salvador sigue adquiriendo bitcoins, contando con reservas que ascienden a más de 6.300 de estas criptomonedas, con valor de mercado de alrededor 700 millones de dólares, según datos de la Oficina Bitcoin de ese país.