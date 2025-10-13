«El mundo debe conocer los hechos»: Edmundo González enviará a países los informes de la Misión de la ONU sobre Venezuela

El líder de la oposición, Edmundo González, destacó el trabajo que están haciendo para dar a conocer el Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela donde se documentan los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los últimos años en el país.

«Hay documentos que hablan por un país. El Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela recoge años de dolor, testimonios y pruebas», dijo González en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Instagram.

«Desde mi oficina estamos enviando las primeras 50 copias de este informe, en el que no hay ideologías. Quiero que nadie diga: ‘yo no sabía'», acotó.

En este sentido, exhortó a todas las personas a leer dicho informe. «La verdad está documentada. El mundo debe conocer los hechos».

«Y el cambio en Venezuela se construye también con memoria y justicia», concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edmundo González (@egonzalezurrutia)

Durante años, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha expuesto diferentes crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por ejemplo, en septiembre desmintieron a los organismos de seguridad en Venezuela: «La Misión de Determinación de los Hechos ha concluido que, de las 25 muertes en protesta ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en al menos 12 de ellas».

La Misión de Determinación de los Hechos también ha hecho énfasis sobre el trato cruel que sufrieron algunos detenidos tras el 28 de julio. «Los cuerpos de seguridad emplearon bolsas plásticas para asfixiar y propinaron palizas, patadas, golpes de puño o con bates contra las personas detenidas, independientemente de su edad y género», apuntó.

«También se perpetraron actos de tortura sexual, como amenazas de violación, y aplicación de electricidad en los genitales. Los tribunales ignoraron las denuncias por estos actos, al igual que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público que no emprendieron ninguna investigación», denunció en septiembre.