Mundo

El mensaje que le dedicó Edmundo González a los jóvenes en Venezuela este 12Feb

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El líder de la oposición, Edmundo González, agradeció a los jóvenes venezolanos en su día por la convicción democrática y lucha en defensa de los derechos que están dando en toda Venezuela.

«En el Día de la Juventud quiero dirigirme a quienes estudian, trabajan y se esfuerzan por construir un futuro mejor. Sé que no es sencillo. Las dificultades de transporte, las limitaciones en becas, el difícil acceso a oportunidades forman parte de su realidad cotidiana, y aun así siguen adelante, persisten, se organizan, piensan en el país que quieren y asumen su responsabilidad en ese proceso», destacó González en un video divulgado en sus redes sociales.

Leer Más

CNE de Ecuador respondió a Petro: «Es lamentable que el proceso electoral se compare con el de Venezuela»
Escándalo en México: Filtran video de embajador británico apuntando con un rifle a un empleado, fue despedido
EN ALEMANIA: Arrolló a una multitud entre las que se encontraban su esposa e hija

LEA TAMBIÉN: PEDRO SÁNCHEZ DUDA QUE LA OPERACIÓN DE EEUU EN VENEZUELA SIRVA PARA UNA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

«La juventud no es solo una etapa, es energía, conciencia y capacidad de transformación. Cuando se defienden la educación, la participación y la vigencia plena de los derechos, se están defendiendo principios que sostienen a toda sociedad democrática», añadió.

En este sentido, destacó el valor de los jóvenes en Venezuela a pesar de las adversidades que enfrentan a diario. «Hoy quiero expresarles reconocimiento y respeto. Su constancia es su compromiso con el futuro. Son una señal clara de que el país cuenta con una generación dispuesta a asumir su tiempo con determinación».

«Gracias por mantener viva la fuerza y la convicción que los distingue», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Puma
¿El Puma quiere un acercamiento con Liliana y Lilibeth Rodríguez? La respuesta que sorprendió a todos y está dando de qué hablar
Caraota Show
Trump
«El petróleo está empezando a fluir»: Donald Trump calificó de «extraordinarias» las relaciones con Delcy Rodríguez
EEUU
Se retira de los escenarios: Rubén Blades anunció que el 2027 será su último año activo en giras musicales
Caraota Show