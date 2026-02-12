El mensaje que le dedicó Edmundo González a los jóvenes en Venezuela este 12Feb

El líder de la oposición, Edmundo González, agradeció a los jóvenes venezolanos en su día por la convicción democrática y lucha en defensa de los derechos que están dando en toda Venezuela.

«En el Día de la Juventud quiero dirigirme a quienes estudian, trabajan y se esfuerzan por construir un futuro mejor. Sé que no es sencillo. Las dificultades de transporte, las limitaciones en becas, el difícil acceso a oportunidades forman parte de su realidad cotidiana, y aun así siguen adelante, persisten, se organizan, piensan en el país que quieren y asumen su responsabilidad en ese proceso», destacó González en un video divulgado en sus redes sociales.

«La juventud no es solo una etapa, es energía, conciencia y capacidad de transformación. Cuando se defienden la educación, la participación y la vigencia plena de los derechos, se están defendiendo principios que sostienen a toda sociedad democrática», añadió.

#12Feb | Edmundo González envió un mensaje a los estudiantes y trabajadores con motivo del Día de la Juventud. «La juventud no es solo una etapa. Es energía, conciencia y capacidad de transformación (…) Hoy quiero expresarles reconocimiento y respeto, su compromiso con el… pic.twitter.com/vlhIN9UMSs — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 12, 2026

En este sentido, destacó el valor de los jóvenes en Venezuela a pesar de las adversidades que enfrentan a diario. «Hoy quiero expresarles reconocimiento y respeto. Su constancia es su compromiso con el futuro. Son una señal clara de que el país cuenta con una generación dispuesta a asumir su tiempo con determinación».

«Gracias por mantener viva la fuerza y la convicción que los distingue», concluyó.